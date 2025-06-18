Синяки сами по себе? Ваше тело может кричать о беде, а вы его не слышите

Иногда на теле вдруг появляются синяки, хотя вы точно ни обо что не ударялись. В чем причина? Это может быть вовсе не безобидный симптом.
Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что самопроизвольное появление синяков может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.
Одна из возможных причин — коагулопатия, нарушение свёртываемости крови. По словам врача, в таких случаях даже малейшее воздействие может вызвать внутренние кровоизлияния:
"Коагулопатия — нарушение системы свертываемости крови… То есть подозреваем, что у человека начался какой-то процесс, из-за которого возникают спонтанные кровоизлияния", — рассказал Кондрахин.
Также частой причиной становятся воспалительные заболевания, особенно ревматоидного характера. Речь идёт, например, о васкулите - воспалении сосудов, которое приводит к их повреждению.
Неожиданные синяки могут быть и последствием вирусных инфекций — таких, как геморрагические лихорадки. Обычно они начинаются с высокой температуры, но уже вскоре проявляются и другими, куда более тревожными симптомами.
Есть и более "мирные" причины. Например, укус некоторых мошек может вызвать не просто аллергическую реакцию, а полноценное подкожное кровоизлияние:
"Есть такая мошка, укус которой даёт аллергическую реакцию и кровоизлияние", — пояснил специалист.
Не стоит исключать и побочные эффекты от лекарств — особенно тех, что разжижают кровь. Наконец, есть наследственные патологии, при которых организм просто не способен адекватно справляться с мелкими повреждениями сосудов.
Кондрахин советует не игнорировать частое появление синяков. Особенно если они возникают без видимой причины. Это повод обратиться к терапевту и пройти обследование. Иногда за этим может скрываться и серьёзное заболевание:
"Не хочу делать такие акценты, но частое появление синяков может быть одним из симптомов онкологии", — делится врач.
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