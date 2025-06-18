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Синяки сами по себе? Ваше тело может кричать о беде, а вы его не слышите

2:47
Здоровье

Иногда на теле вдруг появляются синяки, хотя вы точно ни обо что не ударялись. В чем причина? Это может быть вовсе не безобидный симптом.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что самопроизвольное появление синяков может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.

Когда синяк — сигнал бедствия

Одна из возможных причин — коагулопатия, нарушение свёртываемости крови. По словам врача, в таких случаях даже малейшее воздействие может вызвать внутренние кровоизлияния:

"Коагулопатия — нарушение системы свертываемости крови… То есть подозреваем, что у человека начался какой-то процесс, из-за которого возникают спонтанные кровоизлияния", — рассказал Кондрахин.

Также частой причиной становятся воспалительные заболевания, особенно ревматоидного характера. Речь идёт, например, о васкулите - воспалении сосудов, которое приводит к их повреждению.

Вирусы, укусы и лекарства

Неожиданные синяки могут быть и последствием вирусных инфекций — таких, как геморрагические лихорадки. Обычно они начинаются с высокой температуры, но уже вскоре проявляются и другими, куда более тревожными симптомами.

Есть и более "мирные" причины. Например, укус некоторых мошек может вызвать не просто аллергическую реакцию, а полноценное подкожное кровоизлияние:

"Есть такая мошка, укус которой даёт аллергическую реакцию и кровоизлияние", — пояснил специалист.

Не стоит исключать и побочные эффекты от лекарств — особенно тех, что разжижают кровь. Наконец, есть наследственные патологии, при которых организм просто не способен адекватно справляться с мелкими повреждениями сосудов.

Когда стоит насторожиться

Кондрахин советует не игнорировать частое появление синяков. Особенно если они возникают без видимой причины. Это повод обратиться к терапевту и пройти обследование. Иногда за этим может скрываться и серьёзное заболевание:

"Не хочу делать такие акценты, но частое появление синяков может быть одним из симптомов онкологии", — делится врач.

Интересные факты по теме

  1. Гемофилия - одно из самых известных генетических заболеваний свёртываемости крови. Ею страдали европейские монархи, включая сына последнего российского императора.

  2. Дефицит витамина С (цинга) в прошлом нередко приводил к появлению спонтанных синяков и кровоточивости дёсен.

  3. У некоторых людей приём обычного аспирина может вызывать кровоизлияния даже при низких дозах — из-за индивидуальной чувствительности к препарату.

Уточнения

Геморрагическая лихорадка Марбург (марбургская геморрагическая лихорадка, болезнь Марбург, церкопитековая болезнь, "болезнь зелёных мартышек", геморрагическая лихорадка Мариди; англ. Marburg disease) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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