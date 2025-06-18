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Гены вставляют целиком — ДНК даже не замечает: новая технология спасёт миллионы людей

3:32
Здоровье

Учёные из США разработали уникальную методику, которая может кардинально изменить подход к лечению наследственных заболеваний. В отличие от традиционных технологий, новая система позволяет вставлять в клетки человека полноценные рабочие копии целых генов — а не исправлять по одной мутации.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

В чём суть прорыва

В основе — новая технология под названием evoCAST, созданная на базе бактериальной системы CRISPR-associated transposases (CAST). Это развитие идеи CRISPR, которая ранее уже стала сенсацией благодаря способности "разрезать" ДНК в нужных местах. Однако в отличие от CRISPR-"молекулярных ножниц", evoCAST ничего не разрезает — вместо этого она перемещает крупные фрагменты ДНК в строго определённые участки генома.

Эта особенность делает метод более безопасным: нет риска случайных мутаций, которые могут возникнуть при разрезании ДНК и последующей её спонтанной починке клеткой.

Почему это важно

Многие генетические болезни вызваны множеством различных мутаций в одном и том же гене. Например:

  • Кистозный фиброз - более 2000 известных мутаций.

  • Синдром Ретта, анемия Фанкони, фенилкетонурия - также полимутантные заболевания.

  • Ряд онкологических и неврологических патологий, включая рассеянный склероз.

По словам Исаака Уитте из Гарварда, одного из авторов исследования, "современные методы требуют индивидуального подхода к каждой мутации, что занимает много времени и сложно с точки зрения регулирования".

В этом контексте подход с заменой всего гена — более универсален и перспективен.

Как удалось добиться успеха

Исходное CAST-системы плохо работали в человеческих клетках: эффективность внедрения нового гена не превышала 0,1%. Учёные взяли за основу версию CAST из бактерий Pseudoalteromonas и применили экспериментальный метод эволюционного ускорения PACE, чтобы "прокачать" её.

После 200 часов в условиях лабораторной "ускоренной эволюции" появилась усовершенствованная система evoCAST, которая теперь внедряет гены в человеческие клетки в 200 раз эффективнее.

Тесты показали результативность 12-15% — и этого уже может быть достаточно для лечения ряда заболеваний.

Что дальше

Пока технология прошла только лабораторные испытания. Учёные предупреждают: предстоит выяснить, насколько стабильна система в разных типах клеток и насколько эффективно работает при различных диагнозах.

Интересно, что evoCAST также успешно применили в модификации иммунных клеток для терапии CAR-T — это популярное направление в лечении онкологии.

"Мы очень воодушевлены. Нам нужно ещё много работы, но потенциал огромен", — заявил Уитте.

3 интересных факта по теме:

  1. CRISPR изначально был открыт как защитный механизм бактерий от вирусов — своего рода иммунитет.

  2. CAR-T терапия, в которой уже тестируют evoCAST, — это метод, за который дали Нобелевскую премию и который помогает бороться даже с устойчивыми формами рака.

  3. Существует направление "терапевтического генного копирования", где учёные пробуют внедрять гены не только для лечения, но и для улучшения свойств клеток, например, устойчивости к ВИЧ.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Термин предложен Хуго де Фризом в 1901 году.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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