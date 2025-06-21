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Очки спасают зрение, но лишают тело важного ресурса — вот что нужно знать

1:28
Здоровье

Солнцезащитные очки давно стали частью повседневного образа. Но помимо моды и защиты от яркого света, они оказывают влияние на здоровье — не всегда положительное. Учёные напоминают: иногда лучше позволить глазам почувствовать солнечные лучи.

Девушка в одежде с принтом коровы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в одежде с принтом коровы

Когда стоит носить солнцезащитные очки, а когда лучше от них отказаться

Свет в первые 30 минут после пробуждения играет ключевую роль. Он помогает организму проснуться, улучшает настроение и даже влияет на память и концентрацию. Если вы в это время на улице — откажитесь от очков. Солнечные лучи запускают выработку витамина D, а вместе с ним — иммунную поддержку и укрепление костей. Обычное стекло или линзы очков блокируют эти полезные волны.

Почему не стоит носить очки всегда

Учёные из Zest Science отмечают: если всё время прятать глаза за тёмными линзами, снижается способность адаптироваться к смене освещения. Из-за этого в пасмурную погоду или в тени может появиться дискомфорт, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

Когда очки нужны

Всё дело в балансе. Очки жизненно важны в полдень, при отдыхе на пляже или в горах, где уровень ультрафиолета особенно высок. Но для утренней прогулки или в пасмурный день — снимите их хотя бы на 10 минут.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние - электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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