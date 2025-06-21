Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это простое упражнение из пилатеса подожжёт ваш пресс — если делать его правильно
Цветные коды на шинах: производители их скрывают от глаз
Эффект салона за копейки: когда домашний уход оказывается сильнее рекламы
Тайное стало явным: Валю Карнавал впервые сфотографировали с армянским миллионером Эвояном
Чемодан, полный сюрпризов: как турист удивил турагентов своим списком вещей для Мальдив
Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости
Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины
Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав
Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай

Длина пальцев расскажет о выносливости — и это не гадание

1:20
Здоровье

Оказывается, наши пальцы могут раскрыть спортивный потенциал — и речь не о ловкости или хватке. Исследователи обнаружили, что разница в длине между указательным и безымянным пальцами (соотношение 2D:4D) может быть маркером выносливости.

Руки
Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руки

Что длина пальцев может рассказать о спортивных возможностях

Если безымянный палец заметно длиннее указательного, это указывает на низкое соотношение 2D:4D. У людей с таким соотношением чаще встречается высокая выносливость — они лучше справляются с марафонами, велогонками и другими долгими нагрузками.

Исследование охватило 5000 человек из 12 стран и показало: у обладателей удлинённого безымянного пальца выше устойчивость к нагрузкам и лучше работает сердечно-сосудистая система. Причина кроется в действии тестостерона ещё до рождения — он влияет на развитие мышц и сердца.

Простой способ узнать больше о себе

Сравнение пальцев — это не гадание, а научный подход. Он уже использовался для оценки силы, а теперь доказал свою эффективность и в предсказании выносливости. Не требует оборудования, не занимает времени — но может дать полезную подсказку о вашем спортивном типе.

Уточнения

Тестостеро́н - основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Последние материалы
Эффект салона за копейки: когда домашний уход оказывается сильнее рекламы
Тайное стало явным: Валю Карнавал впервые сфотографировали с армянским миллионером Эвояном
Чемодан, полный сюрпризов: как турист удивил турагентов своим списком вещей для Мальдив
Ягоды целые, а вкус как у бабушки: секрет варенья из жимолости
Укроп не пахнет, петрушка не радует — вот в чём скрытые причины
Забыл пистолет в баке — уехал как нарушитель закона: 4 ошибки на АЗС, за которые лишают прав
Клубника наливается с кулак — дачники нашли простой способ изменить урожай
Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана
210 миллионов лет назад океан принадлежал ему: хищник с клыками, как у тираннозавра
Мировой океан готовит удар в спину: катастрофа начнётся с глубины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.