Длина пальцев расскажет о выносливости — и это не гадание

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, наши пальцы могут раскрыть спортивный потенциал — и речь не о ловкости или хватке. Исследователи обнаружили, что разница в длине между указательным и безымянным пальцами (соотношение 2D:4D) может быть маркером выносливости.

Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Руки

Что длина пальцев может рассказать о спортивных возможностях

Если безымянный палец заметно длиннее указательного, это указывает на низкое соотношение 2D:4D. У людей с таким соотношением чаще встречается высокая выносливость — они лучше справляются с марафонами, велогонками и другими долгими нагрузками.

Исследование охватило 5000 человек из 12 стран и показало: у обладателей удлинённого безымянного пальца выше устойчивость к нагрузкам и лучше работает сердечно-сосудистая система. Причина кроется в действии тестостерона ещё до рождения — он влияет на развитие мышц и сердца.

Простой способ узнать больше о себе

Сравнение пальцев — это не гадание, а научный подход. Он уже использовался для оценки силы, а теперь доказал свою эффективность и в предсказании выносливости. Не требует оборудования, не занимает времени — но может дать полезную подсказку о вашем спортивном типе.

Уточнения

Тестостеро́н - основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков.

