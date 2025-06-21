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Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана

1:18
Здоровье

Вдохновившись физикой, британские учёные нашли способ готовить стейк без догадок и подгораний. Профессор Роб Эпплби из Манчестерского университета применил формулу Альберта Эйнштейна к приготовлению мяса — и получил универсальное уравнение идеального результата.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Формула Эйнштейна для идеального стейка: наука на вашей сковороде

Адаптированное уравнение L² = 4Dt показывает, сколько времени нужно на прожарку мяса в зависимости от его толщины. Где:

L - толщина стейка,
T - время приготовления,
D - коэффициент теплопроводности мяса.

Главный вывод: чем толще кусок, тем дольше он готовится — но не линейно. Увеличив толщину вдвое, вы увеличите время в четыре раза. Стейк 2 см — это 4 минуты, а 4 см — уже минимум 12.

Готовим осознанно, не наугад

При жарке на открытом огне легко обжечь снаружи и оставить сырым внутри. Зная, как распределяется тепло, вы сможете добиться равномерного прожаривания и идеального вкуса. Вам не нужно быть физиком — просто вооружитесь термометром и терпением.

Эйнштейн бы одобрил.

Уточнения

Стейк - толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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