Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вдохновившись физикой, британские учёные нашли способ готовить стейк без догадок и подгораний. Профессор Роб Эпплби из Манчестерского университета применил формулу Альберта Эйнштейна к приготовлению мяса — и получил универсальное уравнение идеального результата.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Формула Эйнштейна для идеального стейка: наука на вашей сковороде

Адаптированное уравнение L² = 4Dt показывает, сколько времени нужно на прожарку мяса в зависимости от его толщины. Где:

L - толщина стейка,

T - время приготовления,

D - коэффициент теплопроводности мяса.

Главный вывод: чем толще кусок, тем дольше он готовится — но не линейно. Увеличив толщину вдвое, вы увеличите время в четыре раза. Стейк 2 см — это 4 минуты, а 4 см — уже минимум 12.

Готовим осознанно, не наугад

При жарке на открытом огне легко обжечь снаружи и оставить сырым внутри. Зная, как распределяется тепло, вы сможете добиться равномерного прожаривания и идеального вкуса. Вам не нужно быть физиком — просто вооружитесь термометром и терпением.

Эйнштейн бы одобрил.

Уточнения

Стейк - толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

