Идеальный стейк по формуле Эйнштейна — результат, который удивит даже гурмана

Вдохновившись физикой, британские учёные нашли способ готовить стейк без догадок и подгораний. Профессор Роб Эпплби из Манчестерского университета применил формулу Альберта Эйнштейна к приготовлению мяса — и получил универсальное уравнение идеального результата.
Адаптированное уравнение L² = 4Dt показывает, сколько времени нужно на прожарку мяса в зависимости от его толщины. Где:
L - толщина стейка,
T - время приготовления,
D - коэффициент теплопроводности мяса.
Главный вывод: чем толще кусок, тем дольше он готовится — но не линейно. Увеличив толщину вдвое, вы увеличите время в четыре раза. Стейк 2 см — это 4 минуты, а 4 см — уже минимум 12.
Готовим осознанно, не наугад
При жарке на открытом огне легко обжечь снаружи и оставить сырым внутри. Зная, как распределяется тепло, вы сможете добиться равномерного прожаривания и идеального вкуса. Вам не нужно быть физиком — просто вооружитесь термометром и терпением.
Эйнштейн бы одобрил.
Стейк - толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.
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