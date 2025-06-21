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Клубника, арбуз и ещё пять продуктов, которые защищают ваши сосуды

1:41
Здоровье

Лето — лучшее время для того, чтобы поддержать здоровье сердца натуральными продуктами. Многие сезонные фрукты и овощи не только освежают, но и реально помогают работе сердечно-сосудистой системы. Сертифицированный диетолог Шерри Грей из Университета Коннектикута составила список из семи самых полезных летних продуктов для сердца.

Девушка ест арбуз
Фото: freepik.com by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ест арбуз

Летние продукты, которые укрепляют сердце: советы диетолога

  1. Помидоры. Содержат калий, витамин C и фолиевую кислоту — эти вещества помогают снизить уровень гомоцистеина, который связан с заболеваниями сердца.

  2. Черника. Богата антоцианами — природными веществами, которые уменьшают воспаление и снижают холестерин.

  3. Персики. Источник калия, клетчатки и бета-каротина — всё это поддерживает давление и здоровье сосудов.

  4. Абрикосы. Содержат пектин и антиоксиданты, улучшающие работу кровеносной системы.

  5. Арбуз. В нём есть ликопин и L-цитруллин, которые помогают нормализовать давление и укрепляют сосуды.

  6. Кабачки. Содержат много калия — он снижает риск инсульта и защищает сердце.

  7. Клубника. Улучшает обмен веществ и помогает контролировать уровень сахара, снижая нагрузку на сердце.

Как включить их в рацион

Эти продукты вкусны и универсальны. Ешьте их свежими, добавляйте в салаты, готовьте на гриле или взбивайте в смузи. Даже одно новое сезонное блюдо в день — это шаг к сильному сердцу и лёгкому лету.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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