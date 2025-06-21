Аксессуар, который лишает вас энергии — его носят почти каждый день

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Галстук десятилетиями оставался неотъемлемым элементом делового образа. Но стоит ли носить его ценой комфорта и здоровья? Учёные уже поднимали этот вопрос — и выяснили: у галстука есть тёмная сторона.

Фото: unsplash.com by Бен Розетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина в костюме

Почему галстук может вредить здоровью: новое осмысление классики

Исследование, опубликованное в журнале Neuroradiology, показало, что даже обычный галстук может снижать приток крови к мозгу — в среднем на 7,5%. Это не вызывает серьёзных проблем у здорового человека, но может быть критично для пожилых или людей с нарушенным кровообращением. Участники исследования также жаловались на головокружение и головные боли.

Повышенное давление и микробы

Помимо уменьшенного кровотока, ношение галстука может приводить к повышению внутриглазного давления — это тоже отмечалось в работе исследователя Роберта Рича. А ещё галстуки не стирают ежедневно: они часто становятся настоящими "микробными фермами", особенно в медицинской или офисной среде.

А если отказаться

Отказ от галстука уже давно не выглядит как вызов дресс-коду. Многие влиятельные политики, предприниматели и деятели культуры уверенно обходятся без него. И, возможно, пришло время сделать комфорт и здоровье приоритетом даже в одежде.

Уточнения

Га́лстук - особым образом сшитая полоса ткани (шёлковой, шерстяной), завязанная вокруг шеи. Используется как аксессуар.

