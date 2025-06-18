Женское одиночество в 30+ и 40+: что на самом деле мешает найти любовь и личное счастье

4:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в беседе с Pravda.Ru поделилась своим мнением о причинах одиночества среди женщин старше возраста 30+, 40+, 45+.

Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

По её словам, изначально одной из причин может быть ограниченное количество потенциальных партнёров в учебных заведениях.

"Во-первых, в референтных группах, как правило, — когда мы учимся в институте или где-то еще, — есть больший вариант познакомиться. Если по какой-то причине, — допустим, девушки учатся в пединституте или где-то еще, в институте культуры, в любом другом институте, где недостаточное количество молодых людей, — такие девушки остаются одни по какой-то причине, — с кем-то встречались, потом расстались, и к 30-40 и дальше они одни, опять же расстались, что-то там не сложилось, — в таком возрасте 30+ уже сложнее где-то встретиться", — сказала Никитина.

К 30-40 годам найти партнёра становится ещё сложнее, так как у таких женщин обычно много интересов и занятий, которые оставляют мало времени на личную жизнь.

"Такие женщины, как правило, очень целеустремленные. У них кроме работы есть какой-нибудь фитнес, у них есть какой-нибудь язык, какие-нибудь кружки, хобби, интересы. Кто-то ходит на живопись, кто-то ходит на какие-то дополнительные танцы. Куда угодно. Соответственно, времени у них остается мало. И те места, куда они ходят — они тоже не предполагают знакомств", — отметила психотерапевт.

Кроме того, с возрастом требования женщин к партнёрам могут возрастать. Если женщина следит за собой и ведёт активный образ жизни, то мужчина, который не уделяет должного внимания своему здоровью и внешности, её не устроит. Это также может усложнить поиск партнёра.

"Чем больше женщина живет одна и развивается, тем выше у нее требования. Если она следит за собой, если она три раза в неделю просто маньячит в спортивном зале, то мужчина, который валяется на диване, почесывая пузо с баночкой пива, ее не устроит. Это тоже надо понимать. Ей хочется достойного. А достойных, тем более сейчас…" — добавила Никитина.

Ещё одной проблемой является нехватка мужчин в целом. В России и так наблюдается дисбаланс между мужским и женским населением, а с учётом того, что многие мужчины уже женаты, а в некоторых компаниях корпоративная этика не позволяет заводить отношения на работе, шансы найти партнёра могут быть ещё ниже.

Также стоит упомянуть о сайтах знакомств, которые, по мнению Ларисы Никитиной, не всегда являются эффективным способом найти партнёра. Там можно встретить женатых мужчин или тех, кто не заинтересован в серьёзных отношениях. Кроме того, существует риск столкнуться с мошенниками, которые предлагают платные услуги по знакомству.

"В больших городах очень сложно познакомиться. Человек пришел на работу, отработал, с работы ушел. В транспорте? Где можно в транспорте познакомиться? Как правило, все либо спят, если это метро, либо едут на машинах, либо опять же все в гаджетах. Люди не встречаются глазами. Где-то в ресторанах, в кафе маловероятно, потому что люди туда приходят с кем-то пообщаться, поесть, повеселиться, провести время. Редко бывает, когда столик со столиком как-то начали общаться. Клубы знакомств — сейчас очень много такого разводилова", — заметила психотерапевт.

В итоге, Лариса Никитина подчёркивает, что проблема одиночества среди женщин старше 30 лет является комплексной и требует комплексного подхода.

"Надо выбирать какие-то, наверное, места, где можно познакомиться с хорошими мужчинами. Но чем дальше, чем выше возраст, тем меньше таких мужчин в свободном плавании, потому что хороших разбирают рано. А потом, из них делают хороших. Еще и так бывает", — заключила Лариса Никитина.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека.

