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Усталость и скачки сахара? Просто замените эти продукты

2:02
Здоровье

Углеводы — не враги. Напротив, именно они снабжают нас энергией, особенно важной с возрастом. Главное — не исключать их из рациона, а делать правильный выбор.

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Фото: flickr.com by IRRI Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Почему это важно именно после 60

С возрастом повышается риск развития инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Резкие скачки сахара в крови только усугубляют ситуацию. Поэтому стоит опираться на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) — они обеспечивают долгий прилив энергии без перепадов.

Постоянный уровень сахара помогает дольше оставаться активным, бодрым и сохранять хорошее настроение.

Что включать в рацион

  • Цельнозерновые крупы: гречка, овсянка из цельного зерна, булгур, перловка, киноа, бурый и дикий рис. Варите их на воде или молоке.
  • Хлеб и хлебцы: выбирайте те, где на первом месте стоит "цельнозерновая мука", а не просто "мука пшеничная".
  • Бобовые: нут, фасоль, горох, чечевица. Это не только сложные углеводы, но и растительный белок.
  • Овощи и фрукты с клетчаткой: капуста, кабачки, яблоки, груши, ягоды, зелень.
  • Макароны из твёрдых сортов пшеницы, особенно приготовленные аль денте.

Как перестроить питание без стресса

  • Замените белый хлеб — на цельнозерновой.

  • Вместо обычных макарон — используйте пасту из твёрдых сортов.

  • Белый рис легко заменить на гречку или киноа.

  • Начинайте обед с большого салата, добавляйте бобовые в супы и овощные рагу.

Польза будет комплексной

Правильные углеводы:

  • поддерживают уровень энергии в течение дня,

  • улучшают настроение и самочувствие,

  • заботятся о кишечнике благодаря клетчатке,

  • снижают риски диабета и метаболических нарушений.

Это не диета, а разумная инвестиция в здоровье, бодрость и радость жизни.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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