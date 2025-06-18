Усталость и скачки сахара? Просто замените эти продукты

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Углеводы — не враги. Напротив, именно они снабжают нас энергией, особенно важной с возрастом. Главное — не исключать их из рациона, а делать правильный выбор.

Фото: flickr.com by IRRI Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рис

Почему это важно именно после 60

С возрастом повышается риск развития инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Резкие скачки сахара в крови только усугубляют ситуацию. Поэтому стоит опираться на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) — они обеспечивают долгий прилив энергии без перепадов.

Постоянный уровень сахара помогает дольше оставаться активным, бодрым и сохранять хорошее настроение.

Что включать в рацион

Цельнозерновые крупы : гречка, овсянка из цельного зерна, булгур, перловка, киноа, бурый и дикий рис. Варите их на воде или молоке.

: гречка, овсянка из цельного зерна, булгур, перловка, киноа, бурый и дикий рис. Варите их на воде или молоке. Хлеб и хлебцы : выбирайте те, где на первом месте стоит "цельнозерновая мука", а не просто "мука пшеничная".

: выбирайте те, где на первом месте стоит "цельнозерновая мука", а не просто "мука пшеничная". Бобовые : нут, фасоль, горох, чечевица. Это не только сложные углеводы, но и растительный белок.

: нут, фасоль, горох, чечевица. Это не только сложные углеводы, но и растительный белок. Овощи и фрукты с клетчаткой : капуста, кабачки, яблоки, груши, ягоды, зелень.

: капуста, кабачки, яблоки, груши, ягоды, зелень. Макароны из твёрдых сортов пшеницы, особенно приготовленные аль денте.

Как перестроить питание без стресса

Замените белый хлеб — на цельнозерновой.

Вместо обычных макарон — используйте пасту из твёрдых сортов.

Белый рис легко заменить на гречку или киноа.

Начинайте обед с большого салата, добавляйте бобовые в супы и овощные рагу.

Польза будет комплексной

Правильные углеводы:

поддерживают уровень энергии в течение дня,

улучшают настроение и самочувствие,

заботятся о кишечнике благодаря клетчатке,

снижают риски диабета и метаболических нарушений.

Это не диета, а разумная инвестиция в здоровье, бодрость и радость жизни.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

