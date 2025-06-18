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Опасность в лукошке: где покупать черешню, чтобы не отравиться

1:42
Здоровье

Лето пахнет ягодами, но за ароматной черешней может скрываться опасность. Особенно если вы купили её у случайного продавца с обочины дороги.

вишня
Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вишня

Лотерея без гарантий

Эксперты предупреждают: стихийные точки — это всегда риск. Такая продукция не проходит санитарный контроль, а о её происхождении и условиях хранения ничего не известно. Где ягоды росли, сколько на них удобрений, были ли соблюдены гигиенические нормы — остаётся только догадываться.

Главная угроза — это превышение допустимых норм химикатов и риск бактериального заражения при неправильной транспортировке и хранении.

Как выбрать безопасную черешню

Надёжный вариант — магазины и официальные рынки. Там ягоды проходят проверку, а продавец обязан рассказать, откуда и как они поступили.

Чтобы выбрать свежую черешню:

  • обратите внимание на внешний вид: она должна быть упругой, без трещин и вмятин;

  • посмотрите на хвостик — он должен быть зелёным и эластичным;

  • откажитесь от товара с потемневшей или сморщенной плодоножкой.

Моете? Этого недостаточно

Даже качественную черешню важно хорошо промывать — не просто обдать водой, а подержать под проточной струёй. Это помогает удалить остатки грязи и хотя бы частично — химикаты.

И не забывайте о мере: даже самые полезные ягоды в переизбытке могут вызвать дискомфорт, особенно у детей и людей с проблемами пищеварения.

Ради нескольких сладких минут не стоит рисковать здоровьем. Лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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