Опасность в лукошке: где покупать черешню, чтобы не отравиться

Лето пахнет ягодами, но за ароматной черешней может скрываться опасность. Особенно если вы купили её у случайного продавца с обочины дороги.
Эксперты предупреждают: стихийные точки — это всегда риск. Такая продукция не проходит санитарный контроль, а о её происхождении и условиях хранения ничего не известно. Где ягоды росли, сколько на них удобрений, были ли соблюдены гигиенические нормы — остаётся только догадываться.
Главная угроза — это превышение допустимых норм химикатов и риск бактериального заражения при неправильной транспортировке и хранении.
Надёжный вариант — магазины и официальные рынки. Там ягоды проходят проверку, а продавец обязан рассказать, откуда и как они поступили.
Чтобы выбрать свежую черешню:
обратите внимание на внешний вид: она должна быть упругой, без трещин и вмятин;
посмотрите на хвостик — он должен быть зелёным и эластичным;
откажитесь от товара с потемневшей или сморщенной плодоножкой.
Даже качественную черешню важно хорошо промывать — не просто обдать водой, а подержать под проточной струёй. Это помогает удалить остатки грязи и хотя бы частично — химикаты.
И не забывайте о мере: даже самые полезные ягоды в переизбытке могут вызвать дискомфорт, особенно у детей и людей с проблемами пищеварения.
Ради нескольких сладких минут не стоит рисковать здоровьем. Лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве.
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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