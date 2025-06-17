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В этих регионах клещи особенно активны — пострадавших уже десятки тысяч

1:26
Здоровье

Сезон активности клещей в самом разгаре — и количество обращений к медикам неуклонно растёт. С начала сезона по всей России зарегистрировано более 309,5 тысяч случаев укусов. Больше всего пострадавших — в Свердловской, Кемеровской и Кировской областях, а также в регионах Сибири и Урала.

Вакцинация медицинских работников Москвы от COVID-19
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вакцинация медицинских работников Москвы от COVID-19

Леса обрабатывают, людей — вакцинируют

Чтобы остановить распространение опасных инфекций, власти активно проводят акарицидные обработки. На сегодняшний день уже обработано более 206,7 тысяч гектаров лесов и зон отдыха — это около 93% от запланированных территорий.

Параллельно в стране продолжается вакцинация. По последним данным, почти 3,2 миллиона человек уже сделали прививку от клещевого энцефалита. Хотя вакцина не может полностью исключить заражение, она значительно снижает риск тяжёлых осложнений, как сообщает "Царьград".

Контроль продолжается

Роспотребнадзор отслеживает эпидемиологическую обстановку, чтобы своевременно реагировать на вспышки заболеваний. Прививочная кампания и санитарные меры помогают сдерживать угрозу — но и гражданам стоит быть начеку: выбирать закрытую одежду для прогулок и регулярно осматривать тело после контакта с природой.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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