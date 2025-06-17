Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мука не нужна, тесто не нужно — только лаваш: рецепт быстрых и хрустящих оладий на завтрак
В этих регионах клещи особенно активны — пострадавших уже десятки тысяч
После случившегося след его простыл: турист сломал инсталляцию Ван Гога ради фото
Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить
Никола Пельтц вонзила нож в сердце Дэвида Бекхэма своим последним постом
Стиральная машина плохо стирает? Возможно, вы просто не нажимаете эту кнопку
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
У них есть руки для навигации: как осьминоги слушают окружающую среду
Секрет голливудских отказов: как Уилл Смит упустил роли, изменившие кинематограф

Ежедневная привычка, из-за которой растут камни в почках

2:23
Здоровье

Вы пьёте достаточно воды? Потому что от этого зависит не только состояние кожи и уровень энергии. Недостаток жидкости может спровоцировать рост камней в почках - и далеко не всегда они растворяются сами.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

Как появляются камни

Всё начинается с едва заметной бляшки — так называемой песчинки Рэндалла. Она прикрепляется к стенке почки и может долго не проявляться. Но если в моче повышено содержание солей, нарушен её отток или часто происходят воспаления — образование начинает расти.

"Из-за высокого содержания соли в моче и постоянных инфекционно-воспалительных процессов образование увеличивается в размерах", — пояснил врач-уролог, трансплантолог, нефролог Дауд Гадаборшев.

Что провоцирует болезнь

Причин несколько:

  • дефицит чистой воды;

  • нарушения обмена веществ (в том числе при ожирении и диабете);

  • пиелонефрит, цистит, уретрит;

  • избыток щавелевой кислоты в рационе;

  • длительный приём некоторых препаратов.

Все эти факторы могут запустить формирование камней. При этом патологию можно долго не замечать — пока не начнутся серьёзные проблемы с мочеиспусканием, воспалением или болью, как сообщает Москва 24.

Что делать с камнями

"Если образование менее 5 мм — его просто наблюдают. Если больше, оценивают риски и при необходимости удаляют", — говорит врач.

Крупные камни могут вызвать почечную колику, нарушить отток мочи и даже спровоцировать хроническую болезнь почек. Иногда помогает медикаментозное лечение — камень может раствориться и выйти. Но, к сожалению, не всегда.

Как защитить себя

Профилактика проста:

  • пить не менее 2-2,5 литра воды в день (без учёта супов и напитков);

  • сбалансировать питание, добавив клетчатку;

  • отказаться от избытка жирного и фастфуда;

  • не забывать про активность и ежегодные осмотры.

Именно регулярные меры позволяют вовремя заметить изменения и не довести до операции.

Ранее врач-хирург Елена Смирнова объясняла, что утренние отёки тоже могут быть признаком заболеваний почек — в частности, пиелонефрита.

Уточнения

Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз, от греч. νεφρός — почка, греч. λίθος — камень) — наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Наука и техника
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA Аудио 
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Наука и техника
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
После случившегося след его простыл: турист сломал инсталляцию Ван Гога ради фото
Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить
Никола Пельтц вонзила нож в сердце Дэвида Бекхэма своим последним постом
Стиральная машина плохо стирает? Возможно, вы просто не нажимаете эту кнопку
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
У них есть руки для навигации: как осьминоги слушают окружающую среду
Секрет голливудских отказов: как Уилл Смит упустил роли, изменившие кинематограф
Динамо сделало ход конём: назначение Карпина – не случайность, а тщательно спланированный триумф
ПСЖ уже считает игру с Ботафого решающей: Маркиньос полон похвал
Неожиданный скачок цен на нефть: баррель Brent уверенно пошёл в рост
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.