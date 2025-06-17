Ежедневная привычка, из-за которой растут камни в почках

Вы пьёте достаточно воды? Потому что от этого зависит не только состояние кожи и уровень энергии. Недостаток жидкости может спровоцировать рост камней в почках - и далеко не всегда они растворяются сами.
Всё начинается с едва заметной бляшки — так называемой песчинки Рэндалла. Она прикрепляется к стенке почки и может долго не проявляться. Но если в моче повышено содержание солей, нарушен её отток или часто происходят воспаления — образование начинает расти.
"Из-за высокого содержания соли в моче и постоянных инфекционно-воспалительных процессов образование увеличивается в размерах", — пояснил врач-уролог, трансплантолог, нефролог Дауд Гадаборшев.
Причин несколько:
дефицит чистой воды;
нарушения обмена веществ (в том числе при ожирении и диабете);
пиелонефрит, цистит, уретрит;
избыток щавелевой кислоты в рационе;
длительный приём некоторых препаратов.
Все эти факторы могут запустить формирование камней. При этом патологию можно долго не замечать — пока не начнутся серьёзные проблемы с мочеиспусканием, воспалением или болью, как сообщает Москва 24.
"Если образование менее 5 мм — его просто наблюдают. Если больше, оценивают риски и при необходимости удаляют", — говорит врач.
Крупные камни могут вызвать почечную колику, нарушить отток мочи и даже спровоцировать хроническую болезнь почек. Иногда помогает медикаментозное лечение — камень может раствориться и выйти. Но, к сожалению, не всегда.
Профилактика проста:
пить не менее 2-2,5 литра воды в день (без учёта супов и напитков);
сбалансировать питание, добавив клетчатку;
отказаться от избытка жирного и фастфуда;
не забывать про активность и ежегодные осмотры.
Именно регулярные меры позволяют вовремя заметить изменения и не довести до операции.
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