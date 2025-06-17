Ежедневная привычка, из-за которой растут камни в почках

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы пьёте достаточно воды? Потому что от этого зависит не только состояние кожи и уровень энергии. Недостаток жидкости может спровоцировать рост камней в почках - и далеко не всегда они растворяются сами.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

Как появляются камни

Всё начинается с едва заметной бляшки — так называемой песчинки Рэндалла. Она прикрепляется к стенке почки и может долго не проявляться. Но если в моче повышено содержание солей, нарушен её отток или часто происходят воспаления — образование начинает расти.

"Из-за высокого содержания соли в моче и постоянных инфекционно-воспалительных процессов образование увеличивается в размерах", — пояснил врач-уролог, трансплантолог, нефролог Дауд Гадаборшев.

Что провоцирует болезнь

Причин несколько:

дефицит чистой воды;

нарушения обмена веществ (в том числе при ожирении и диабете);

пиелонефрит, цистит, уретрит;

избыток щавелевой кислоты в рационе;

длительный приём некоторых препаратов.

Все эти факторы могут запустить формирование камней. При этом патологию можно долго не замечать — пока не начнутся серьёзные проблемы с мочеиспусканием, воспалением или болью, как сообщает Москва 24.

Что делать с камнями

"Если образование менее 5 мм — его просто наблюдают. Если больше, оценивают риски и при необходимости удаляют", — говорит врач.

Крупные камни могут вызвать почечную колику, нарушить отток мочи и даже спровоцировать хроническую болезнь почек. Иногда помогает медикаментозное лечение — камень может раствориться и выйти. Но, к сожалению, не всегда.

Как защитить себя

Профилактика проста:

пить не менее 2-2,5 литра воды в день (без учёта супов и напитков);

сбалансировать питание, добавив клетчатку;

отказаться от избытка жирного и фастфуда;

не забывать про активность и ежегодные осмотры.

Именно регулярные меры позволяют вовремя заметить изменения и не довести до операции.

Ранее врач-хирург Елена Смирнова объясняла, что утренние отёки тоже могут быть признаком заболеваний почек — в частности, пиелонефрита.

Уточнения

Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз, от греч. νεφρός — почка, греч. λίθος — камень) — наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.

