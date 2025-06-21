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Тайны русского стола: почему мы едим так много и как это исправить

2:35
Здоровье

Национальная русская кухня славится своим богатством, разнообразием и вкусом. В ней много ценных блюд и продуктов, но есть и некоторые вредные пищевые привычки. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Семейное застолье
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейное застолье

Одной из таких привычек является обильная трапеза, которая часто приводит к перееданию. В русской культуре принято накрывать праздничный стол с множеством блюд, многие из которых высококалорийны. В повседневной жизни также принято есть несколько блюд за один приём пищи, что также способствует избыточному потреблению калорий.

Врач объяснила, что эта привычка сформировалась по нескольким причинам. Во-первых, раньше люди много работали и тратили много энергии, поэтому им требовалась более калорийная пища. Во-вторых, пережитые периоды голода научили наш народ ценить обилие продуктов на столе.

Другой вредной привычкой является любовь к выпечке. Пироги, пирожки и пельмени — традиционные русские блюда, которые содержат легкоусвояемые углеводы, крахмал и жир.

"Отказываться от этих блюд, конечно, не стоит. Но важно знать меру и не злоупотреблять ими, чтобы избежать набора лишнего веса", — посоветовала Михалева.

Также стоит обратить внимание на обилие мясных продуктов и мясной гастрономии, таких как колбасы и сосиски. Эти продукты не только калорийны, но и содержат много жира. Кроме того, они относятся к канцерогенам первого класса опасности и содержат много соли, что может привести к отёкам, повышению артериального давления и задержке жидкости. В таких продуктах часто используются нитраты, которые вредны для кишечника и почек, сообщает Газета.Ru.

Чрезмерное потребление наваристых супов и бульонов также может быть вредным. Если суп жирный, его употребление в больших количествах может привести к развитию атеросклероза из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Наконец, врач отметила вред от чрезмерного чаепития. Сам по себе чай не является вредным, но проблема заключается в продуктах, которые часто употребляются вместе с ним. В чай часто добавляют сахар или сиропы, а также высококалорийные закуски, такие как выпечка и бутерброды с мясной гастрономией.

Уточнения

Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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