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Раскрыт секрет бодрого утра: вот в какое время нужно просыпаться, чтобы чувствовать себя отлично

3:55
Здоровье

Многие люди интересуются, в какое время лучше ложиться спать, чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать здоровье. Но не менее важно знать, когда лучше просыпаться. Своими рекомендациями поделилась врач-кардиолог и специалист по сну Наталия Золотарева из "СМ-Клиники".

Девушка на кровати
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на кровати

Врач считает, что с медицинской точки зрения, оптимальное время для пробуждения определяется не конкретным часом, а моментом, соответствующим вашему биологическому ритму. Это время, когда ваш организм завершает цикл сна и готов к пробуждению. Важно учитывать несколько ключевых принципов, чтобы улучшить качество сна и утреннего самочувствия.

Первый принцип — учесть ваш хронотип. "Жаворонки" обычно просыпаются рано, в 5-7 утра, когда уровень кортизола (гормона пробуждения) достигает максимума. "Совы" же просыпаются позже, в 7-9 утра или даже позже. "Голуби" находятся между этими двумя типами.

"Идеальное время вставать — когда ваш организм естественно завершил полный цикл сна, соответствующий вашему хронотипу. Попытки "совы" вставать с "жаворонками" (и наоборот) ведут к хроническому недосыпу и стрессу", — подчеркнула Золотарева.

Солнечный свет также играет важную роль. Пробуждение с первыми лучами солнца или сразу после рассвета считается оптимальным для большинства людей. Свет подавляет выработку мелатонина (гормона сна) и стимулирует выработку кортизола, мягко переводя организм из состояния сна в бодрствование, пишет Газета.Ru.

Врач советует проводить 30-60 минут на свежем воздухе или под ярким естественным светом сразу после пробуждения. Это можно сделать, открыв шторы или выйдя на улицу. Также можно использовать световые будильники, которые имитируют рассвет.

Пробуждение в конце цикла сна также важно. Сон состоит из 90-минутных циклов, включающих легкий, глубокий сон и фазу быстрого движения глаз (БДГ). Просыпаться лучше в конце цикла, в фазе легкого сна. Пробуждение в глубокой фазе может вызвать сонливость, усталость и снижение когнитивных функций.

Для определения оптимального времени пробуждения важно учитывать длительность сна. Взрослым рекомендуется спать 7-9 часов в сутки. Пробуждение в конце полного цикла сна поможет избежать чувства усталости и разбитости. Например, если вы ложитесь спать в 23:00, лучше проснуться около 6:30 (5 циклов) или 8:00 (6 циклов), чем в 7:00, когда цикл может быть прерван.


Еще один важный совет — просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Это помогает стабилизировать циркадные ритмы, улучшить качество сна и сделать пробуждение более естественным. Хаотичный график может негативно сказаться на здоровье.


Также необходимо учитывать, что время пробуждения влияет на время засыпания. Чтобы определить идеальное время для сна, нужно знать свою потребность в сне и добавить 15-30 минут на засыпание.


Идеальное пробуждение характеризуется несколькими признаками:


Легкость: вы просыпаетесь без труда, иногда даже до звонка будильника.
Быстрая адаптация: чувство сонливости проходит быстро.
Энергия: вы чувствуете себя бодрым и готовым к новому дню.
Хорошее настроение: после пробуждения вы не чувствуете головной боли, усталости или раздражительности.
Следуя этим советам, вы сможете улучшить качество сна и общее самочувствие.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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