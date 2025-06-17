Медитация и осознанность имеют темную сторону, которую часто упускают из виду: вот что она таит

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осознанность — это тип буддийской медитации, в которой вы сосредотачиваетесь на осознании того, что вы чувствуете, думаете и чувствуете прямо сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by PuraVida_Fotografie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Медитация

Первое зарегистрированное свидетельство этого, найденное в Индии, насчитывает более 1500 лет.

В Священном Писании медитации Дхарматрата, написанном сообществом буддистов, описываются различные практики и содержатся сообщения о симптомах депрессии и тревоги, которые могут возникнуть после медитации.

В нем также подробно описываются когнитивные аномалии, связанные с эпизодами психоза, диссоциации и деперсонализации (когда люди чувствуют, что мир "нереален").

За последние восемь лет в этой области произошел всплеск научных исследований. Эти исследования показывают, что неблагоприятные эффекты не редки.

Исследование 2022 года с использованием выборки из 953 человек в США, которые регулярно медитировали, показало, что более 10 процентов участников испытали неблагоприятные эффекты, которые оказали значительное негативное влияние на их повседневную жизнь и продолжались не менее одного месяца.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин). Медитация может рассматриваться как вид созерцания (лат. contemplatio).



