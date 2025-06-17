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Уничтожает гормоны и портит иммунитет: 5 важных причин избегать алкоголя при травмах

2:38
Здоровье

Отдых, реабилитация и терпение являются краеугольными камнями восстановления после травмы. Но должен ли отказ от алкоголя быть частью любого плана восстановления?

Шампанское
Фото: flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шампанское

Хотя это может показаться экстремальным, новые исследования показывают, что даже небольшое количество алкоголя может прервать восстановление и задержать заживление пятью основными способами:

Нарушение иммунной функции

Алкоголь нарушает способность иммунных клеток достигать и восстанавливать поврежденные ткани, замедляя регенерацию здоровых мышц, сухожилий и связок. Это задерживает очистку поврежденных клеток, а также продлевает отек и чувствительность, что еще больше задерживает процесс восстановления.

Препятствие восстановлению мышц

Синтез мышечного белка — процесс восстановления и восстановления мышц — снижается на 24-48 часов даже после умеренного употребления алкоголя.

В одном исследовании было показано, что синтез мышечного белка снижается на 24-37% после употребления алкоголя.

Задержка заживления костей и тканей

Когда кости, связки, сухожилия и мышцы повреждены, сигналы от этих поврежденных тканей запускают естественные процессы восстановления. Но алкоголь нарушает эти сигнальные пути и мешает естественным механизмам восстановления организма, задерживая заживление и увеличивая отек и рубцевание поврежденных тканей.

Нарушение гормонального баланса

Гормоны — это химические посланники, которые координируют многие процессы восстановления организма, включая восстановление тканей, воспаление и рост мышц. Два особенно полезных лечебных гормона — тестостерон и гормон роста. Оба помогают восстанавливать мышцы и другие соединительные ткани после травм.

Алкоголь снижает уровень этих гормонов в крови и снижает способность организма восстанавливать поврежденные ткани.

Повышение риска повторной травмы

Четкая связь между мозгом и телом необходима для плавного, точного и скоординированного движения. Но алкоголь мешает этой связи. В результате резко ухудшаются координация, равновесие и время реакции.

Незначительные нарушения движений, вызванные даже умеренным употреблением алкоголя, могут сохраняться в течение нескольких дней после этого. Это увеличивает риск ошибок движений и повторной травмы и без того уязвимых тканей.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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