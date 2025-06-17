Уничтожает гормоны и портит иммунитет: 5 важных причин избегать алкоголя при травмах

Отдых, реабилитация и терпение являются краеугольными камнями восстановления после травмы. Но должен ли отказ от алкоголя быть частью любого плана восстановления?
Хотя это может показаться экстремальным, новые исследования показывают, что даже небольшое количество алкоголя может прервать восстановление и задержать заживление пятью основными способами:
Алкоголь нарушает способность иммунных клеток достигать и восстанавливать поврежденные ткани, замедляя регенерацию здоровых мышц, сухожилий и связок. Это задерживает очистку поврежденных клеток, а также продлевает отек и чувствительность, что еще больше задерживает процесс восстановления.
Синтез мышечного белка — процесс восстановления и восстановления мышц — снижается на 24-48 часов даже после умеренного употребления алкоголя.
В одном исследовании было показано, что синтез мышечного белка снижается на 24-37% после употребления алкоголя.
Когда кости, связки, сухожилия и мышцы повреждены, сигналы от этих поврежденных тканей запускают естественные процессы восстановления. Но алкоголь нарушает эти сигнальные пути и мешает естественным механизмам восстановления организма, задерживая заживление и увеличивая отек и рубцевание поврежденных тканей.
Гормоны — это химические посланники, которые координируют многие процессы восстановления организма, включая восстановление тканей, воспаление и рост мышц. Два особенно полезных лечебных гормона — тестостерон и гормон роста. Оба помогают восстанавливать мышцы и другие соединительные ткани после травм.
Алкоголь снижает уровень этих гормонов в крови и снижает способность организма восстанавливать поврежденные ткани.
Четкая связь между мозгом и телом необходима для плавного, точного и скоординированного движения. Но алкоголь мешает этой связи. В результате резко ухудшаются координация, равновесие и время реакции.
Незначительные нарушения движений, вызванные даже умеренным употреблением алкоголя, могут сохраняться в течение нескольких дней после этого. Это увеличивает риск ошибок движений и повторной травмы и без того уязвимых тканей.
Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.
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