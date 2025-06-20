Аденома простаты — это не рак: популярные мифы разрушены — что важно знать каждому мужчине

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аденома простаты — распространенный диагноз среди мужчин старше 60 лет, однако это не означает, что болезнь является нормой для этого возраста. Врач-уролог и андролог Константин Мысков из "СМ-Клиники" развеял популярные мифы об аденоме и объяснил, почему важно заботиться о своем здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мужчина стоит спиной

Многие считают аденому злокачественным новообразованием, но это не так, отметил врач.

"Хочу обратить внимание, что аденома и рак предстательной железы — это разные по своей природе заболевания, не связанные между собой каким-либо образом", — подчеркнул он.

С медицинской точки зрения, аденома простаты - это доброкачественная гиперплазия, то есть увеличение объема железистой ткани. Она может доставлять дискомфорт, но не перерождается в рак. Аденома и рак предстательной железы — разные заболевания, которые не связаны между собой. Развитие аденомы обусловлено дисбалансом мужских гормонов, особенно дигидротестостерона. Избыток этого гормона приводит к росту доброкачественной ткани. Аденома не дает метастазов в другие органы, в отличие от рака.

Еще один распространенный миф — связь аденомы с нерегулярной половой жизнью. Современные исследования не подтверждают эту теорию. Застойные явления могут усугубить болезнь, но даже при активной половой жизни риск развития аденомы сохраняется.

Некоторые мужчины считают аденому неизбежной частью старения, но это не так. С возрастом риск заболевания возрастает, но не является обязательным. Важную роль играют образ жизни, гормональный фон и наследственность. Говорить о "возрастной норме" аденомы неуместно, пишет Газета.Ru.

Симптомы аденомы зависят не только от объема предстательной железы, но и от направления ее роста. При росте в сторону мочевого пузыря могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием, такие как частые позывы и неполное опорожнение. Это может привести к осложнениям, включая острую задержку мочи.

Мысков также развеял миф о том, что аденому всегда лечат хирургическим путем. Выбор метода лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента и степени развития заболевания. Лекарственная терапия может быть эффективной для некоторых пациентов, в то время как другим может потребоваться операция.

Сегодня существует несколько методов лечения аденомы, включая трансуретральную резекцию (ТУР) и водно-паровую терапию Rezum. Последняя методика имеет ряд преимуществ, таких как меньшая травматичность, отсутствие послеоперационных осложнений и возможность восстановления функций простаты.

Уточнения

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), ранее называвшаяся аденома простаты, аденома предстательной железы (АПЖ) — доброкачественное образование, развивающееся из железистого эпителия либо стромального компонента простаты.

