Звучит как шутка, а работает как система: кто такие менеджеры по счастью и зачем они компаниям

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Эксперт в области управления персоналом Елена Булкина в разговоре с Pravda.Ru ответила на вопрос о должности "менеджеров по счастью" в компаниях, как их недавно стали называть.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Служебный роман

Она объяснила, что менеджеры по счастью занимаются жизнеобеспечением и улучшением условий работы сотрудников. В крупных компаниях они могут отвечать за организацию корпоративных мероприятий, обеспечение удобного рабочего пространства, обучение персонала и другие задачи. В небольших компаниях их обязанности могут быть более узкими, но также включать заботу о комфорте сотрудников.

"Менеджер по счастью — это те люди, которые занимаются жизнеобеспечением сотрудников. Как правило, это в крупной компании. В более маленьких компаниях это те люди, которые, в том числе занимаются страховками, обучением, удобством людей — где кулёр поставить, какие завтраки заказать, где какой корпоратив сделать, какие-то коммуникации лучше наладить, допустим, какой-нибудь чат в Telegram сделать, чтобы люди могли общаться, давать обратную связь", — объяснила Елена Булкина.

Елена отметила, что название "менеджер по счастью" звучит громко, но оно отражает суть работы таких специалистов. Они помогают создать позитивную атмосферу в коллективе, что повышает лояльность сотрудников и улучшает их производительность.

"Название такое громкое "менеджер по счастью". Ну, конечно. Представляете, какие счастливые глаза у сотрудников после корпоратива или после того, как вдруг они пишут всем, что теперь всем молодым родителям 1 сентября за счёт компании выходной. Конечно, по счастью", — отметила Булкина.

По мнению эксперта, такие специалисты востребованы в компаниях, особенно в крупных. Однако их функции всегда существовали, просто раньше они назывались по-другому — например, менеджеры по внутренним коммуникациям или по жизнеобеспечению.

Эффективность работы менеджеров по счастью зависит от компании и квалификации сотрудника. Если все три фактора присутствуют, то такие специалисты могут значительно повысить лояльность сотрудников и улучшить их моральный дух.

"Это очень нужные люди, это очень сильно повышает лояльность сотрудников компании, и это факт, доказанный статистикой, что иногда люди готовы получать не повышение заработной платы, а прекрасную страховку, допустим, с зубным протезированием или же какие-то ещё приятные плюшки. Это же все то, что люди называют "плюшками", — добавила эксперт.

Елена также ответила на вопрос о том, кто может стать менеджером по счастью. По её мнению, это могут быть люди с опытом работы в HR, обучении или корпоративных коммуникациях. Специального образования для этой должности не требуется, но внутренние корпоративные курсы могут быть полезны.

Психологи также могут работать на этой должности, но это не всегда возможно. Действующие практикующие психологи, которые не имеют опыта работы в отделе персонала, вряд ли смогут стать успешными менеджерами по счастью, считает Елена Булкина.

"Работа менеджера по счастью — это общение со страховыми компаниями, расчёты всяческие, это общение с людьми, которые устраивают праздники, это общение даже с консультантами налоговых служб, чтоб понять, если мы вот такое мероприятие проведём, какие налоги с нас возьмут? Это тоже важно знать. То есть, как обычно, все счастье как бы уменьшается на кончике пера. А вот и перо, и ручка, и рука — это все рутина, но прекрасная рутина — это общение с людьми, получение обратной связи", — отметила Елена Булкина.

Однако эта рутина может быть приятной, если она направлена на улучшение условий работы и повышение удовлетворённости сотрудников, подчеркнула она.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

