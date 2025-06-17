Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи
Виктория Боня нарушила уединение Марата Сафина: редкие кадры после слухов о романе
Обманка для худеющих: почему сауна и пояса не работают
Выкини шейкер и протеин: всё, что сжигает жир, уже стоит у тебя на полке
Вы добавляли это в салаты, а надо было — в унитаз: простые средства против жёлтого налёта
Провал элитной продажи: как квартира Хованского потеряла 16 млн за четыре года
В Сицилии разоблачили сеть поддельных люксовых яхт — продавали по всему миру
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту
Новый терминал в долг: Ижевску выдали бюджетный кредит на 276 млн рублей

Звучит как шутка, а работает как система: кто такие менеджеры по счастью и зачем они компаниям

4:02
Здоровье » Здоровье и профилактика

Эксперт в области управления персоналом Елена Булкина в разговоре с Pravda.Ru ответила на вопрос о должности "менеджеров по счастью" в компаниях, как их недавно стали называть.

Служебный роман
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Служебный роман

Она объяснила, что менеджеры по счастью занимаются жизнеобеспечением и улучшением условий работы сотрудников. В крупных компаниях они могут отвечать за организацию корпоративных мероприятий, обеспечение удобного рабочего пространства, обучение персонала и другие задачи. В небольших компаниях их обязанности могут быть более узкими, но также включать заботу о комфорте сотрудников.

"Менеджер по счастью — это те люди, которые занимаются жизнеобеспечением сотрудников. Как правило, это в крупной компании. В более маленьких компаниях это те люди, которые, в том числе занимаются страховками, обучением, удобством людей — где кулёр поставить, какие завтраки заказать, где какой корпоратив сделать, какие-то коммуникации лучше наладить, допустим, какой-нибудь чат в Telegram сделать, чтобы люди могли общаться, давать обратную связь", — объяснила Елена Булкина.

Елена отметила, что название "менеджер по счастью" звучит громко, но оно отражает суть работы таких специалистов. Они помогают создать позитивную атмосферу в коллективе, что повышает лояльность сотрудников и улучшает их производительность.

"Название такое громкое "менеджер по счастью". Ну, конечно. Представляете, какие счастливые глаза у сотрудников после корпоратива или после того, как вдруг они пишут всем, что теперь всем молодым родителям 1 сентября за счёт компании выходной. Конечно, по счастью", — отметила Булкина.

По мнению эксперта, такие специалисты востребованы в компаниях, особенно в крупных. Однако их функции всегда существовали, просто раньше они назывались по-другому — например, менеджеры по внутренним коммуникациям или по жизнеобеспечению.

Эффективность работы менеджеров по счастью зависит от компании и квалификации сотрудника. Если все три фактора присутствуют, то такие специалисты могут значительно повысить лояльность сотрудников и улучшить их моральный дух.

"Это очень нужные люди, это очень сильно повышает лояльность сотрудников компании, и это факт, доказанный статистикой, что иногда люди готовы получать не повышение заработной платы, а прекрасную страховку, допустим, с зубным протезированием или же какие-то ещё приятные плюшки. Это же все то, что люди называют "плюшками", — добавила эксперт.

Елена также ответила на вопрос о том, кто может стать менеджером по счастью. По её мнению, это могут быть люди с опытом работы в HR, обучении или корпоративных коммуникациях. Специального образования для этой должности не требуется, но внутренние корпоративные курсы могут быть полезны.

Психологи также могут работать на этой должности, но это не всегда возможно. Действующие практикующие психологи, которые не имеют опыта работы в отделе персонала, вряд ли смогут стать успешными менеджерами по счастью, считает Елена Булкина.

"Работа менеджера по счастью — это общение со страховыми компаниями, расчёты всяческие, это общение с людьми, которые устраивают праздники, это общение даже с консультантами налоговых служб, чтоб понять, если мы вот такое мероприятие проведём, какие налоги с нас возьмут? Это тоже важно знать. То есть, как обычно, все счастье как бы уменьшается на кончике пера. А вот и перо, и ручка, и рука — это все рутина, но прекрасная рутина — это общение с людьми, получение обратной связи", — отметила Елена Булкина.

Однако эта рутина может быть приятной, если она направлена на улучшение условий работы и повышение удовлетворённости сотрудников, подчеркнула она.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь «часть», то есть «хороший удел») — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Последние материалы
Звучит как шутка, а работает как система: кто такие менеджеры по счастью и зачем они компаниям
Гарнир, который затмевает основное блюдо: все просят рецепт, никто не верит, как просто
Физики заглянули в квантовый мир гравитации — и вот что увидели
Вернули кольцо: певицу Жасмин восхитили зрители на концерте в Астрахани
Закон есть, а аресты продолжаются: в СИЗО по-прежнему попадают больные и матери
Длинные выходные ускользнут до ноября: россиян ждёт непростой рабочий марафон
Почти тысяча туристов вернулись из Турции без чемоданов: Turkish Airlines объяснилась
Пляж по кусочкам: в Адлере начали сдавать песок в аренду за 1500 рублей в день
Ночной сад с секретом: растения, что дышат под луной и слышат мотыльков
Ошибка большинства туристов — секрет комфортного перелёта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.