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Спите с вентилятором всю ночь? Откроем три причины, почему не стоит этого делать

1:34
Здоровье

С наступлением сильной жары спать без вентилятора становится настоящим испытанием. По мнению экспертов, для комфортного сна температура в спальне должна быть в пределах от 15 до 20 градусов Цельсия, но летом такие условия кажутся недостижимыми.

Вентилятор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Вентилятор

Вентилятор помогает создать более прохладный микроклимат, что, как и белый шум, способствует улучшению качества сна. Однако его использование может вызывать нежелательные симптомы утром.

Влияние сна с включенным вентилятором на здоровье

  1. Спать с включенным вентилятором всю ночь не всегда полезно. Хотя он помогает поддерживать прохладу в комнате, вентилятор может распространять пыль по всему пространству. Это особенно актуально для людей с аллергией, астмой или аллергическим ринитом. Консультант по сну Киран Динтьяла в разговоре с bovary.gr советует перед включением вентилятора тщательно очистить его лопасти от пыли, чтобы предотвратить её распространение в воздух.
  2. Вентиляторы также способствуют осушению воздуха. Вдыхание сухого воздуха может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как астма, бронхит и синусит. Сухой сквозняк может вызвать сухость глаз, а у тех, кто спит с открытым ртом, — боль в горле.
  3. Если вентилятор дует прямо на вас, это может привести к напряжению мышц и суставов. Холодный воздух может сделать их более жёсткими и болезненными.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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