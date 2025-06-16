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Новая угроза для детской психики? Лабубу становится формой зависимости

3:15
Здоровье

Игрушка Лабубу, созданная гонконгским художником Касингом Лунгом, неожиданно завоевала внимание новосибирцев — и не только детей, но и вполне взрослых. Причиной популярности стала не только милая (а для кого-то жутковатая) внешность, но и сотрудничество с брендом Pop Mart, выпустившим серию "слепых боксов".

Лабубу
Фото: commons.wikimedia.org by 董念凡, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лабубу

Коллекционные фигурки стоят немало — оригиналы от 4 200 до 8 000 рублей, а редкий экземпляр на местной торговой площадке оценили аж в 57 000 рублей.

Почему взрослые влюбились в Лабубу

По мнению психолога Анастасии Черниковой, взрослые через игрушки возвращаются в детство и получают "дозу" приятной ностальгии.

"Blind box напоминает киндер-сюрприз — ты не знаешь, что внутри. Это вызывает азарт и радость ожидания", — отмечает специалист.

Срабатывает и так называемый "эффект дефицита" - ограниченность товара автоматически делает его более желанным. Люди воспринимают такие предметы как эксклюзивные, что усиливает стремление их приобрести.

Плюс к этому — мощный социальный фактор. Лента в соцсетях пестрит фотографиями Лабубу, а значит, игрушка становится не просто милым объектом, а способом "быть в тренде" и почувствовать себя частью сообщества.

"Важно понимать: хочу ли я игрушку, потому что она мне действительно нравится, или чтобы быть "в своей стае"?", — подсказывает Черникова.

Почему дети просят Лабубу

Детское восприятие трендов формируется через тех же блогеров и соцсети. Игрушка — не просто забава, а ключ к принятию в группе сверстников. Черникова подчёркивает: родителям стоит не запрещать, а обсуждать.

"Если ребёнок просит Лабубу, не нужно ругать его или стыдить. Лучше поговорить: что ему нравится, какие эмоции он испытывает?", — добавила специалист.

Важно, чтобы решение о покупке принималось вместе, без давления, сообщает Om1 Новосибирск.

А не вреден ли Лабубу для психики

По словам психолога, сам по себе персонаж не несёт угрозы. Риски появляются лишь тогда, когда родители устраняются из процесса: не интересуются, не общаются и не поддерживают диалог.

"Запреты неэффективны. Нужно развивать осознанное родительство, где важна атмосфера в семье, а не контроль за каждой игрушкой", — подчёркивает Черникова.

3 интересных факта о Лабубу и подобных трендах

  1. Лабубу — часть "звериного мира" под названием The Monsters, созданного в 2015 году. В его "семье" десятки персонажей, у каждого — своя история.

  2. Pop Mart — китайский гигант рынка дизайнерских игрушек, чья капитализация в 2023 году превысила $7 млрд. Их магазины — настоящие арт-галереи миниатюр.

  3. Игрушечные челленджи с Лабубу стали популярны в TikTok и Instagram - видео с распаковкой собирают миллионы просмотров, а редкие фигурки перепродаются с многократной наценкой.

Уточнения

Лабубу (кит. 拉布布, англ. Labubu, МФА (англ.):) — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом (кит. 龍家昇).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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