Организм тянется к банану — не игнорируйте: это может быть сигналом бедствия

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Желание съесть банан может показаться случайной прихотью, но в действительности за этим может скрываться нечто большее, чем просто любовь к сладкому фрукту.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain банан

Почему организм тянет к бананам

Бананы — настоящий кладезь полезных веществ. Они насыщены:

калием и магнием, поддерживающими работу сердца,

фосфором и марганцем — важными для костной ткани и обмена веществ,

витаминами группы B — для нервной системы,

триптофаном — веществом, способствующим выработке "гормона счастья" серотонина.

Такой коктейль из пользы делает банан не просто вкусным перекусом, а средством поддержки организма в условиях стресса или дефицита питательных веществ.

Сигналы организма, на которые стоит обратить внимание

Если вы испытываете частое и неконтролируемое желание съесть банан — это может быть не просто гастрономическая прихоть. По мнению специалистов, такая тяга может свидетельствовать о:

нехватке магния, калия или витаминов B;

хроническом стрессе или эмоциональном напряжении;

сбоях в работе эндокринной системы;

дисбалансах в питании.

Особенно важно обратить внимание на ситуацию, когда даже после нескольких бананов желание остаётся. Это может быть тревожным симптомом, указывающим на скрытые нарушения в организме. В таком случае стоит не игнорировать сигналы, а проконсультироваться с врачом и пройти обследование.

Польза бананов для организма

Бананы не только насыщают, но и:

улучшают пищеварение благодаря пищевым волокнам;

поддерживают работу мозга за счёт витаминов группы B и глюкозы;

стабилизируют давление благодаря высокому содержанию калия;

способствуют улучшению настроения.

Интересные факты о бананах

Бананы светятся в ультрафиолете: кожура плодов содержит флуоресцентные соединения, которые начинают светиться под УФ-светом. Бананы — ягоды с ботанической точки зрения, а не фрукты. Психологи связывают тягу к бананам с подсознательным стремлением к успокоению — возможно, из-за ассоциаций с детством или комфортом.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

