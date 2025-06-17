Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мини-шляпа, максимальный эффект: возвращение головного убора из 60-х
Три проекта, которые изменят Севастополь: 740 миллионов для новых виноградников
Стоит потереть лист — и насекомые убегут: как обычные растения превращаются в защиту от всех бед
Сергей Соседов в метро: почему даже маска не помогает музыкальному критику остаться незамеченным
Что скрывает Кортона: тосканская мечта между Римом и Флоренцией
5 трюков, которые превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Даже гиппопотам может взлететь, если очень торопится
Неожиданная находка "Аполлона": загадка раскрыта через 50 лет
Балерина с Аной де Армас бьёт рекорды франшизы, но скрывает фатальную ошибку

Организм тянется к банану — не игнорируйте: это может быть сигналом бедствия

2:12
Здоровье

Желание съесть банан может показаться случайной прихотью, но в действительности за этим может скрываться нечто большее, чем просто любовь к сладкому фрукту.

банан
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
банан

Почему организм тянет к бананам

Бананы — настоящий кладезь полезных веществ. Они насыщены:

  • калием и магнием, поддерживающими работу сердца,

  • фосфором и марганцем — важными для костной ткани и обмена веществ,

  • витаминами группы B — для нервной системы,

  • триптофаном — веществом, способствующим выработке "гормона счастья" серотонина.

Такой коктейль из пользы делает банан не просто вкусным перекусом, а средством поддержки организма в условиях стресса или дефицита питательных веществ.

Сигналы организма, на которые стоит обратить внимание

Если вы испытываете частое и неконтролируемое желание съесть банан — это может быть не просто гастрономическая прихоть. По мнению специалистов, такая тяга может свидетельствовать о:

  • нехватке магния, калия или витаминов B;

  • хроническом стрессе или эмоциональном напряжении;

  • сбоях в работе эндокринной системы;

  • дисбалансах в питании.

Особенно важно обратить внимание на ситуацию, когда даже после нескольких бананов желание остаётся. Это может быть тревожным симптомом, указывающим на скрытые нарушения в организме. В таком случае стоит не игнорировать сигналы, а проконсультироваться с врачом и пройти обследование.

Польза бананов для организма

Бананы не только насыщают, но и:

  • улучшают пищеварение благодаря пищевым волокнам;

  • поддерживают работу мозга за счёт витаминов группы B и глюкозы;

  • стабилизируют давление благодаря высокому содержанию калия;

  • способствуют улучшению настроения.

Интересные факты о бананах

  1. Бананы светятся в ультрафиолете: кожура плодов содержит флуоресцентные соединения, которые начинают светиться под УФ-светом.

  2. Бананы — ягоды с ботанической точки зрения, а не фрукты.

  3. Психологи связывают тягу к бананам с подсознательным стремлением к успокоению — возможно, из-за ассоциаций с детством или комфортом.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион
Красота и стиль
Как носить мешковатые джинсы, если вам за 50 — и выглядеть на миллион Аудио 
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Домашние животные
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает Аудио 
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Последние материалы
Три проекта, которые изменят Севастополь: 740 миллионов для новых виноградников
Стоит потереть лист — и насекомые убегут: как обычные растения превращаются в защиту от всех бед
Сергей Соседов в метро: почему даже маска не помогает музыкальному критику остаться незамеченным
Что скрывает Кортона: тосканская мечта между Римом и Флоренцией
5 трюков, которые превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Даже гиппопотам может взлететь, если очень торопится
Неожиданная находка "Аполлона": загадка раскрыта через 50 лет
Балерина с Аной де Армас бьёт рекорды франшизы, но скрывает фатальную ошибку
Ошибка на миллионы: когда не стоит использовать материнский капитал для покупки квартиры
Первое искусственное солнечное затмение обеспечила новаторская миссия: его можно видеть каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.