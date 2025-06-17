Пришёл лечить зуб — а уехал в морг: безобидная боль оказалась смертельной

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Здоровье

Медицинское вмешательство, призванное облегчить страдания, закончилось трагедией — в Перми 35-летний мужчина скончался после посещения стоматологической клиники. Инцидент привлёк внимание Следственного комитета, который уже начал проверку по факту произошедшего.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Местный житель обратился в стоматологию, испытывая сильную зубную боль. Однако вскоре после проведённых процедур его состояние резко ухудшилось. Мужчина впал в кому, а затем умер. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба СК по Пермскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ", — говорится в сообщении Telegram-канала Следственного комитета.

Сейчас сотрудники СК выясняют все детали произошедшего: от конкретных действий медперсонала до квалификации специалиста, проводившего процедуру.

Этот случай — не единственный подобный за последнее время. В апреле 2025 года в Москве женщина умерла после абдоминопластики в частной клинике. Тогда уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ — оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть, сообщает Известия.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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