Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителей начнут ловить за кондиционеры: как не влететь на штраф
Секреты успешного путешественника: как обойти задержки рейсов
Роль в Белом лотосе изменила всё: как Патрик Шварценеггер превзошёл отца в глазах поклонниц
Мотор ещё жив, а машина уже не едет: как электроника убивает
Четвероногие предсказатели: как собаки помогают отследить вспышку опасной инфекции
Сырная лепешка на сковороде: секрет быстрых завтраков, о котором вы не подозревали — удивите домочадцев
Морские глубины таят угрозу: обнаружены вирусы, способные управлять фотосинтезом
Снижение инфляции до 6%: основной вклад внесут непродовольственные товары
Обычная стирка, которая оборачивается поломкой: 99% людей совершают эту ошибку

Ногти выдают с головой: 5 странных признаков, что с телом что-то не так

2:22
Здоровье

Когда в последний раз вы обращали внимание на свои ногти? Оказывается, они не только часть ухоженного внешнего вида, но и настоящий индикатор состояния внутренних органов. Даже небольшие изменения — белые пятна, борозды, форма ногтевой пластины — могут указывать на серьёзные нарушения.

Женские руки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женские руки

Витамины и минералы: когда ногти сигналят о дефиците

Врач-дерматолог Ольга Андриянова напомнила, что ломкие и расслаивающиеся ногти — это не просто эстетическая проблема. Это прямой намёк на нехватку витаминов A, E, C, а также железа и цинка. Без них ногтевая пластина теряет прочность и эластичность.

Белые пятна — тревожный знак

Многие считают белые пятна на ногтях безобидной особенностью. Однако, по словам специалиста, это может быть сигналом сбоев в работе сердечно-сосудистой или нервной системы.

Изменение формы: когда пора к врачу

Если ногтевая пластина становится ложкообразной (вогнутой), это может указывать на анемию — снижение уровня гемоглобина и общего количества эритроцитов.

А если пальцы становятся толще, а ногти приобретают округлую форму (так называемые "барабанные палочки"), стоит пройти обследование: это может быть симптомом хронических заболеваний лёгких, печени, кишечника или сердца.

"Может свидетельствовать о хронических заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы, кишечника и печени", — цитирует дерматолога издание "Известия".

Борозды и линии: маркеры внутренних болезней

Вертикальные или поперечные борозды на ногтях часто появляются после сильного стресса или при серьёзных заболеваниях. Андриянова отметила, что такие изменения могут быть связаны с ревматизмом или даже свидетельствовать о перенесённом инфаркте.

Интересные факты о ногтях и здоровье

  1. Ногти растут быстрее на доминирующей руке, особенно у мужчин. Это связано с большей активностью кровообращения.

  2. У курящих людей ногти часто окрашены в жёлтый цвет - не только из-за табака, но и как следствие нарушений в обмене веществ.

  3. Резкое замедление роста ногтей может быть первым признаком проблем с щитовидной железой.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Популярное
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички

Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.

Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Огород может довести до больницы: как жара незаметно уничтожает и урожай, и здоровье
Смертельный обед: как хищники Уганды переносят вирусы от летучих мышей к людям
Ногти выдают с головой: 5 странных признаков, что с телом что-то не так
Неубиваемые динозавры под капотом: эти моторы ещё дадут фору новичкам
Один прибор — и для зимы, и для лета: как сэкономить тысячи на коммуналке
Когда кажется, что готовить не из чего: как за 20 минут сварить суп, который понравится всем
Он просто устал или это Лайм? Как отличить тревожные признаки у собаки после укуса клеща
Запрет на наличные в сделках с недвижимостью: что это значит для покупателей и продавцов
Неожиданное вторжение на Ибице: угрозы для пляжей и экосистемы
Больше никаких морщин: как наносить консилер, чтобы кожа выглядела идеально
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.