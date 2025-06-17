Ногти выдают с головой: 5 странных признаков, что с телом что-то не так

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда в последний раз вы обращали внимание на свои ногти? Оказывается, они не только часть ухоженного внешнего вида, но и настоящий индикатор состояния внутренних органов. Даже небольшие изменения — белые пятна, борозды, форма ногтевой пластины — могут указывать на серьёзные нарушения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Витамины и минералы: когда ногти сигналят о дефиците

Врач-дерматолог Ольга Андриянова напомнила, что ломкие и расслаивающиеся ногти — это не просто эстетическая проблема. Это прямой намёк на нехватку витаминов A, E, C, а также железа и цинка. Без них ногтевая пластина теряет прочность и эластичность.

Белые пятна — тревожный знак

Многие считают белые пятна на ногтях безобидной особенностью. Однако, по словам специалиста, это может быть сигналом сбоев в работе сердечно-сосудистой или нервной системы.

Изменение формы: когда пора к врачу

Если ногтевая пластина становится ложкообразной (вогнутой), это может указывать на анемию — снижение уровня гемоглобина и общего количества эритроцитов.

А если пальцы становятся толще, а ногти приобретают округлую форму (так называемые "барабанные палочки"), стоит пройти обследование: это может быть симптомом хронических заболеваний лёгких, печени, кишечника или сердца.

"Может свидетельствовать о хронических заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы, кишечника и печени", — цитирует дерматолога издание "Известия".

Борозды и линии: маркеры внутренних болезней

Вертикальные или поперечные борозды на ногтях часто появляются после сильного стресса или при серьёзных заболеваниях. Андриянова отметила, что такие изменения могут быть связаны с ревматизмом или даже свидетельствовать о перенесённом инфаркте.

Интересные факты о ногтях и здоровье

Ногти растут быстрее на доминирующей руке, особенно у мужчин. Это связано с большей активностью кровообращения. У курящих людей ногти часто окрашены в жёлтый цвет - не только из-за табака, но и как следствие нарушений в обмене веществ. Резкое замедление роста ногтей может быть первым признаком проблем с щитовидной железой.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

