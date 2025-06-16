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Сырники больше не как резина: один неожиданный ингредиент творит чудеса

2:39
Здоровье

Мечтаете о сырниках, которые буквально тают во рту? Не плотных и "резиновых", а нежных, как облако? Оказывается, сделать такие проще, чем кажется. И никакой разрыхлитель тут не нужен.

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Изначально этот файл был загружен участником, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сырники

Секрет — в пузырьках

Ключ к феноменальной воздушности — это… газированная минеральная вода. Да-да, не сода и не разрыхлитель, а самая обычная холодная "газировка". Пузырьки углекислого газа работают в тесте как миниатюрные "домкраты": они создают внутри массу крошечных воздушных карманов, которые при жарке расширяются и делают сырники пышными и лёгкими.

Как приготовить идеальные сырники

Ингредиенты:

  • творог

  • яйца

  • немного муки или манки

  • сахар, соль по вкусу

  • очень холодная сильно газированная минеральная вода

Процесс:

  1. Замесите творог с яйцами, добавьте немного муки или манки, сахар и щепотку соли.

  2. В самом конце влейте холодную газировку и аккуратно перемешайте тесто лопаткой снизу вверх. Не взбивайте — важно сохранить пузырьки.

  3. Тесто должно быть мягким и влажным, едва держать форму.

  4. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде, не прижимая лопаткой, чтобы не разрушить структуру.

В итоге сырники получаются пористыми и воздушными внутри, с румяной хрустящей корочкой снаружи.

Полезные советы

  • Газировка должна быть сильно газированной и ледяной.

  • Добавляйте её в самом конце замеса.

  • Не переборщите с мукой — слишком густое тесто "забьёт" пузырьки.

  • Жарьте на среднем огне до золотистой корочки, не накрывая крышкой.

Почему это работает

Пузырьки газа действуют как природный разрыхлитель, но в отличие от соды, не дают привкуса и не требуют кислотной реакции. Они сразу начинают работать в тесте, а при жарке расширяются, создавая структуру, похожую на суфле.

Интересные факты:

  1. В некоторых ресторанах для аналогичного эффекта добавляют в тесто не газировку, а слабый яичный мусс или взбитые белки — но это дольше и сложнее.

  2. Газировка используется и в других рецептах — например, в блинах и кляре, где также важна лёгкость и пористость.

  3. Похожий эффект достигается в японских сырниках (суфле-панкейках), но там используется техника взбивания и запекания — с газировкой всё куда проще.

Попробовав один раз, вы уже не захотите возвращаться к прежним рецептам. Ваша новая любовь — сырники на газировке!

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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