Сырники больше не как резина: один неожиданный ингредиент творит чудеса

Мечтаете о сырниках, которые буквально тают во рту? Не плотных и "резиновых", а нежных, как облако? Оказывается, сделать такие проще, чем кажется. И никакой разрыхлитель тут не нужен.
Ключ к феноменальной воздушности — это… газированная минеральная вода. Да-да, не сода и не разрыхлитель, а самая обычная холодная "газировка". Пузырьки углекислого газа работают в тесте как миниатюрные "домкраты": они создают внутри массу крошечных воздушных карманов, которые при жарке расширяются и делают сырники пышными и лёгкими.
Ингредиенты:
творог
яйца
немного муки или манки
сахар, соль по вкусу
очень холодная сильно газированная минеральная вода
Замесите творог с яйцами, добавьте немного муки или манки, сахар и щепотку соли.
В самом конце влейте холодную газировку и аккуратно перемешайте тесто лопаткой снизу вверх. Не взбивайте — важно сохранить пузырьки.
Тесто должно быть мягким и влажным, едва держать форму.
Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде, не прижимая лопаткой, чтобы не разрушить структуру.
В итоге сырники получаются пористыми и воздушными внутри, с румяной хрустящей корочкой снаружи.
Газировка должна быть сильно газированной и ледяной.
Добавляйте её в самом конце замеса.
Не переборщите с мукой — слишком густое тесто "забьёт" пузырьки.
Жарьте на среднем огне до золотистой корочки, не накрывая крышкой.
Пузырьки газа действуют как природный разрыхлитель, но в отличие от соды, не дают привкуса и не требуют кислотной реакции. Они сразу начинают работать в тесте, а при жарке расширяются, создавая структуру, похожую на суфле.
В некоторых ресторанах для аналогичного эффекта добавляют в тесто не газировку, а слабый яичный мусс или взбитые белки — но это дольше и сложнее.
Газировка используется и в других рецептах — например, в блинах и кляре, где также важна лёгкость и пористость.
Похожий эффект достигается в японских сырниках (суфле-панкейках), но там используется техника взбивания и запекания — с газировкой всё куда проще.
Попробовав один раз, вы уже не захотите возвращаться к прежним рецептам. Ваша новая любовь — сырники на газировке!
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