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Матрас решает больше, чем вы думаете: просыпаться бодрым — это не магия

3:23
Здоровье

Крепкий и глубокий сон — не просто удовольствие, а основа нашего физического и психического здоровья. И именно матрас играет в этом ключевую роль. Один и тот же человек на разной поверхности будет спать совершенно по-разному.

матрас
Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
матрас

Но как не растеряться среди огромного ассортимента и найти действительно "свой" вариант?

Почему правильный выбор матраса так важен

Хороший матрас не только делает сон комфортным. Он:

  • удерживает позвоночник в физиологически верном положении,

  • снижает напряжение мышц и суставов,

  • способствует полноценному восстановлению организма за ночь.

Важно понимать разницу между двумя часто путаемыми терминами:

  • Ортопедический эффект - поддержка позвоночника.

  • Анатомический эффект - точное повторение изгибов тела.

Идеальные модели сочетают оба свойства.

Учитываем вес: подбираем жёсткость

Главный ориентир при выборе жёсткости — ваш вес.

  • До 60 кг - мягкие и средне-мягкие матрасы.

  • 60-90 кг - универсальные средней жёсткости.

  • Свыше 90 кг - жёсткие или усиленные, чтобы исключить "проваливание" тела.

Неверный выбор приведёт либо к чрезмерному давлению на мышцы, либо к недостаточной поддержке позвоночника.

Пружинный или беспружинный: что подойдёт вам

Пружинные матрасы бывают двух типов:

  • Независимые блоки - каждая пружина работает автономно, подстраиваясь под форму тела.

  • Зависимые ("Боннель") блоки - пружины соединены между собой, создают более упругую основу.

Беспружинные модели состоят из современных материалов:

  • натуральный латекс,

  • кокосовая койра,

  • плотный ППУ (пенополиуретан),

  • мемори-фоам (пена с эффектом памяти).

Плюсы беспружинных — бесшумность, точная анатомическая поддержка и отсутствие риска "скрипа" со временем.

Что внутри: важность наполнителей

Каждый наполнитель влияет на ощущения и долговечность:

  • Латекс - мягкий, гипоаллергенный, "дышащий".

  • Кокос - жёсткий, устойчив к деформации, хорошо вентилируется.

  • ППУ - экономичный вариант с достойной поддержкой.

  • Мемори-фоам - "обнимает" тело, снижает давление в ключевых точках.

Комбинированные матрасы используют сразу несколько материалов для баланса жёсткости, комфорта и анатомичности.

Три интересных факта о матрасах

  1. Срок службы качественного матраса - от 8 до 12 лет, а не 3-5, как часто думают.

  2. На новом матрасе телу нужно до 30 дней, чтобы полностью адаптироваться — не делайте поспешных выводов.

  3. Матрасы с "зимней" и "летней" сторонами - одна из самых практичных опций: одна сторона утеплена шерстью, другая — хлопком или льном.

Главное — прислушайтесь к телу

Если есть возможность — перед покупкой полежите на матрасе в любимой позе сна. Даже краткое тестирование даст больше понимания, чем отзывы в интернете.

Не забывайте про гарантию (ищите минимум 5 лет) и проверенного производителя. Матрас — это инвестиция в ваше здоровье.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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