Матрас решает больше, чем вы думаете: просыпаться бодрым — это не магия

3:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Крепкий и глубокий сон — не просто удовольствие, а основа нашего физического и психического здоровья. И именно матрас играет в этом ключевую роль. Один и тот же человек на разной поверхности будет спать совершенно по-разному.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ матрас

Но как не растеряться среди огромного ассортимента и найти действительно "свой" вариант?

Почему правильный выбор матраса так важен

Хороший матрас не только делает сон комфортным. Он:

удерживает позвоночник в физиологически верном положении,

снижает напряжение мышц и суставов,

способствует полноценному восстановлению организма за ночь.

Важно понимать разницу между двумя часто путаемыми терминами:

Ортопедический эффект - поддержка позвоночника.

Анатомический эффект - точное повторение изгибов тела.

Идеальные модели сочетают оба свойства.

Учитываем вес: подбираем жёсткость

Главный ориентир при выборе жёсткости — ваш вес.

До 60 кг - мягкие и средне-мягкие матрасы.

60-90 кг - универсальные средней жёсткости.

Свыше 90 кг - жёсткие или усиленные, чтобы исключить "проваливание" тела.

Неверный выбор приведёт либо к чрезмерному давлению на мышцы, либо к недостаточной поддержке позвоночника.

Пружинный или беспружинный: что подойдёт вам

Пружинные матрасы бывают двух типов:

Независимые блоки - каждая пружина работает автономно, подстраиваясь под форму тела.

Зависимые ("Боннель") блоки - пружины соединены между собой, создают более упругую основу.

Беспружинные модели состоят из современных материалов:

натуральный латекс,

кокосовая койра,

плотный ППУ (пенополиуретан),

мемори-фоам (пена с эффектом памяти).

Плюсы беспружинных — бесшумность, точная анатомическая поддержка и отсутствие риска "скрипа" со временем.

Что внутри: важность наполнителей

Каждый наполнитель влияет на ощущения и долговечность:

Латекс - мягкий, гипоаллергенный, "дышащий".

Кокос - жёсткий, устойчив к деформации, хорошо вентилируется.

ППУ - экономичный вариант с достойной поддержкой.

Мемори-фоам - "обнимает" тело, снижает давление в ключевых точках.

Комбинированные матрасы используют сразу несколько материалов для баланса жёсткости, комфорта и анатомичности.

Три интересных факта о матрасах

Срок службы качественного матраса - от 8 до 12 лет, а не 3-5, как часто думают. На новом матрасе телу нужно до 30 дней, чтобы полностью адаптироваться — не делайте поспешных выводов. Матрасы с "зимней" и "летней" сторонами - одна из самых практичных опций: одна сторона утеплена шерстью, другая — хлопком или льном.

Главное — прислушайтесь к телу

Если есть возможность — перед покупкой полежите на матрасе в любимой позе сна. Даже краткое тестирование даст больше понимания, чем отзывы в интернете.

Не забывайте про гарантию (ищите минимум 5 лет) и проверенного производителя. Матрас — это инвестиция в ваше здоровье.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

