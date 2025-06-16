Этикетка врёт: 5 "здоровых" продуктов, из-за которых вы устаёте и толстеете

3:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярность ЗОЖа породила целую армию продуктов с этикетками вроде "натуральный", "без сахара" или "фитнес". Они выглядят как воплощение правильного питания, но часто скрывают в себе неожиданные ловушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostdem, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Отдел здорового питания в супермаркете

Маркетинг играет на стремлении к здоровью — но за громкими слоганами нередко кроются ингредиенты, которые мешают как похудению, так и самочувствию. Разберём 5 популярных продуктов, которые только маскируются под полезные.

1. Фруктовые соки — глюкозный капкан

На полке — надпись "100% натуральный", в реальности — концентрированная фруктоза без клетчатки.

Сок, даже если он выжат вручную, лишён ключевого компонента фруктов — пищевых волокон. Именно клетчатка помогает организму усваивать сахар постепенно.

Без неё фруктоза быстро всасывается, нагружая печень и повышая риск инсулинорезистентности. В результате: скачки сахара, накопление висцерального жира и… привет, метаболический синдром.

Интересный факт: стакан апельсинового сока содержит столько же сахара, сколько и стакан колы.

2. Обезжиренные йогурты — сладкий обман

Маркетинг говорит: "Лёгкий перекус". Но удаление жира ухудшает вкус, и производители компенсируют это сахаром и сиропами.

Добавляют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, искусственные подсластители, ароматизаторы. Всё это нарушает работу микробиоты и сбивает аппетитный баланс.

Йогурт теряет все плюсы белка и пробиотиков — остаётся сахарная бомба, от которой через час снова хочется есть.

Интересный факт: в 100 г обезжиренного йогурта может быть до 12 г сахара — это 2,5 чайной ложки!

3. Мюсли и гранола — не всегда "фитнес"

Красивые упаковки с ягодами, орехами, "без сахара" — звучит идеально. Но правда часто разочаровывает.

Чтобы добиться хруста и вкуса, производители добавляют:

сиропы (мед, патока, агаве),

сахар (иногда нескольких видов),

растительные и гидрогенизированные масла.

Небольшая порция может быть калорийнее полноценного обеда.

Интересный факт: в 50 г гранолы — до 250 ккал и 15 г сахара. Это как съесть батончик шоколада на завтрак.

4. Воздушные и рисовые хлебцы — всплеск сахара без пользы

На вид — лёгкая альтернатива булке. На деле — продукт с высоким гликемическим индексом.

Белый рис быстро поднимает уровень глюкозы, но так же быстро он падает, вызывая упадок сил и острое чувство голода. Наесться ими сложно, а переесть — легко.

5. Изотоники после лёгкой тренировки — ненужная сахарная добавка

Даже часовая пробежка не требует восстановления электролитов с помощью специальных напитков.

В большинстве случаев достаточно обычной воды.

Изотоники содержат красители, ароматизаторы и до 30 г сахара на бутылку. Если вы не марафонец или не проводите час в кроссфите — польза сомнительна.

Интересный факт: в одной бутылке изотоника — до 120 ккал, что эквивалентно банану и чашке риса вместе взятым.

Как защитить себя

Читайте состав , а не лозунги на упаковке.

Не верьте словам "без сахара" — смотрите на подсластители и сиропы.

Сравнивайте гликемический индекс и калорийность с обычными продуктами.

Здоровый образ жизни начинается не с маркетинга, а с критического мышления.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).



