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7 удивительных минут дыхательной диеты: худеем, не голодая и не напрягаясь

3:07
Здоровье

Вы слышали о дыхательной диете? Это японский метод похудения, который обещает не только снизить вес, но и улучшить общее самочувствие. Давайте разберёмся, как он работает и стоит ли его попробовать.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

История возникновения дыхательной диеты

Дыхательная диета была случайно открыта японским актёром Мики Рёсукэ. Изначально он не планировал использовать дыхательные упражнения для похудения. Всё началось с того, что врач порекомендовал ему технику "длинного дыхания" из-за болей в спине. Мики попробовал её и был приятно удивлён: он не только избавился от боли, но и начал терять вес. Так появилась дыхательная диета, сообщает mindmegette.hu.

Как работает дыхательная диета?

Хотя этот метод часто называют дыхательной диетой, сам актёр называл его "техникой долгого дыхания". Это дыхательное упражнение занимает всего несколько минут в день и помогает одновременно проработать мышцы и научиться правильно дышать. Вот как его выполнять:

  1. Встаньте прямо, вытянув одну ногу вперёд, а другую назад.
  2. Перенесите вес тела на заднюю ногу и слегка наклоните корпус назад.
  3. Медленно вдыхайте в течение примерно трёх секунд, поднимая руки над головой.
  4. Затем с силой выдыхайте в течение семи секунд, напрягая мышцы и подтягивая руки к плечам.
  5. Повторяйте упражнение ежедневно в течение 2-5 минут.

Мики Рёсукэ утверждает, что за 50 дней с помощью этой техники он потерял 13 килограммов, его талия уменьшилась на 12 сантиметров, а процент жира в организме снизился с 25 до 6,6. По его словам, он не вносил никаких других изменений в свой образ жизни, кроме этого дыхательного упражнения.

Что говорит наука?

На сегодняшний день нет достаточных научных исследований, подтверждающих, что дыхательная диета сама по себе может привести к долгосрочному и устойчивому снижению веса. Однако известно, что дыхание оказывает значительное влияние на наше тело и психику. Глубокое, осознанное дыхание помогает снизить стресс, расслабить мышцы и даже нормализовать артериальное давление.

С другой стороны, быстрое и поверхностное дыхание может вызвать стресс, который в долгосрочной перспективе способствует увеличению веса. Оно также повышает артериальное давление, ухудшает концентрацию и может привести к усталости. Поэтому важно уделять внимание своему дыханию.

На что обратить внимание?

Энергичные дыхательные упражнения могут вызвать головокружение, особенно у новичков. Начинайте постепенно, осторожно и внимательно следите за реакцией своего организма. Этот метод не заменяет физических упражнений и здорового питания, но может стать хорошей отправной точкой для тех, кто хочет похудеть.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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