Избавьтесь от вздутия живота за 5 минут с помощью простого домашнего средства — это удивительно работает

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вздутие живота — одна из частых проблем с пищеварением, которая может доставить много неудобств. Существует простое и эффективное домашнее средство, которое быстро помогает облегчить этот симптом. Мы расскажем вам о лучшем способе справиться со вздутием живота.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с яблоком

Наши пищевые привычки и образ жизни, а также качество еды и её количество сильно влияют на работу пищеварительной системы. Быстрое питание, большие порции, напитки и продукты, к которым организм чувствителен, могут вызвать вздутие живота. Есть множество способов уменьшить этот дискомфорт, и одним из лучших домашних средств являются яблоки.

Почему яблоки помогают при вздутии живота?

Яблоки содержат водорастворимую клетчатку, называемую пектином. Пектин не переваривается организмом, но бактерии в кишечнике превращают его в вещества, которые защищают слизистую оболочку. Этот компонент помогает бороться как с диареей, так и с запором. Яблоки улучшают пищеварение благодаря пектину и укрепляют иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов и минералов.

Кожура яблок также богата пектином, поэтому лучше есть их целиком. Самый простой способ — натереть одно или два яблока и сразу съесть.

Другие полезные продукты

Яблоки — не единственное средство для облегчения вздутия живота. Другие фрукты, такие как бананы и ананасы, также могут помочь. Овощи, такие как огурцы, сельдерей и морковь, обладают ветрогонными свойствами. Травы и специи, такие как имбирь, мята и корица, улучшают пищеварение.

Когда стоит обратиться к врачу?

Периодическое вздутие живота обычно не опасно, но если оно становится регулярным и домашние средства не помогают, это может указывать на более серьёзные проблемы, предупреждает kerteszkedek.hu. Важно проконсультироваться с врачом, если вы заметили следующие симптомы:

Необъяснимая потеря веса.

Снижение аппетита.

Частые запоры, диарея или рвота.

Длительное вздутие живота и изжога.

Симптомы, мешающие повседневной жизни.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

