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Добавки убивают тихо: 7 "полезных" веществ, которые могут добить вашу печень

3:58
Здоровье

Многие считают, что пищевые добавки безвредны и полезны. Но врачи предупреждают: некоторые из них могут быть токсичны, вызывать тяжёлые побочные эффекты и вступать в опасные взаимодействия с лекарствами. Сегодня 75% американцев принимают добавки, не всегда понимая, чем это может обернуться.

Девушка пьёт спортивные добавки
Фото: Designed be Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьёт спортивные добавки

Исследование 2022 года показало, что количество людей с повреждением печени, вызванным добавками, выросло в восемь раз за последние 25 лет. Некоторые из них оказались в листе ожидания на трансплантацию.

Вот семь добавок, которые эксперты считают самыми рискованными.

1. Витамин A

Полезен для зрения и иммунитета, но превышение суточной дозы (700-900 мкг) может вызвать отравление. Уже 3 000 мкг в день способны привести к поражению печени, болям в костях и кожным изменениям. Особенно опасен для беременных и людей с заболеваниями печени.

2. Витамин B6

Даже водорастворимые витамины могут быть вредны. Прием B6 в больших дозах (свыше 100 мг в день) в течение года способен вызвать необратимое повреждение нервов и потерю чувствительности в конечностях.

3. Зверобой

Широко используется против депрессии, но может снижать эффективность множества препаратов, включая антидепрессанты, противозачаточные и кроворазжижающие. Совмещение с СИОЗС (антидепрессанты) может привести к опасному переизбытку серотонина.

4. Черный кохош

Популярен у женщин в период менопаузы, но может вызывать повышение ферментов печени и аутоиммунное воспаление. Симптомы — боли в правом боку, желтуха, зуд, усталость. Особенно опасен при уже имеющихся заболеваниях печени.

5. Куркума

Хотя считается суперфудом, концентрированные добавки с куркумином и чёрным перцем могут перегрузить печень и привести к её повреждению. Безопасной дозой считается до 2 000 мг в день не дольше 7 недель. Лучше использовать специю в пище.

6. Кава-кава

Экстракт южнотихоокеанского растения используется как натуральное успокоительное. Однако его высокие дозы ассоциируются с повреждением печени, кожными изменениями и неврологическими нарушениями. Никогда не сочетайте с алкоголем или седативными препаратами.

7. Экстракт зелёного чая

Обладает антиоксидантными свойствами, но может вызывать тошноту, бессонницу, сердцебиение, а в больших дозах — повреждение печени. Чаще всего используется для похудения, но риски при этом недооцениваются.

Что важно помнить

  • Добавки — не лекарства. Их не проверяют так же строго, как препараты.

  • Консультация обязательна. Особенно для беременных, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто принимает рецептурные препараты.

  • Избегайте неизвестных брендов. Выбирайте только проверенные продукты с независимой сертификацией.

3 интересных факта

  1. В Японии витамин A запрещён к продаже в больших дозах без рецепта именно из-за риска интоксикации.

  2. Экстракт зелёного чая — одна из самых частых причин повреждения печени среди натуральных добавок в США.

  3. Случаи тяжёлого отравления зверобоем зафиксированы в Германии, где этот препарат долгое время отпускался без рецепта.

Добавки могут быть полезны — но только в правильных дозах, с медицинским контролем и пониманием рисков. В мире, где доступ к ним проще, чем когда-либо, особенно важно не терять голову.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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