От бара до госпиталя: обычный лёд привел 25 человек в больницу

Кто бы мог подумать, что безобидный кубик льда может стать причиной массового отравления? Но именно это, по всей видимости, произошло в ночь на субботу в клубе Bilbao в Сан-Поло-д'Энца (провинция Реджо-Эмилия), где после вечеринки 25 молодых людей оказались в больнице с признаками пищевого отравления.
Пока анализы продолжаются, специалисты склоняются к версии о заражении именно через лёд, который добавляли в напитки. Об этом рассказывает Карло Стукки, президент Национального института пищевого льда (Inga).
"При температуре -8…-12°C микробы не умирают, а впадают в "спячку”. Как только лёд тает — они активизируются", — предупреждает Стукки.
По словам эксперта, речь, скорее всего, идёт о кишечных бактериях семейства колиформных.
Как объясняет Стукки, определить заражённый лёд визуально невозможно — он выглядит как обычный. Это делает проблему особенно опасной, ведь бармен или клиент не могут заподозрить ничего неладного до тех пор, пока не становится слишком поздно.
Возможных причин много:
загрязнённый инвентарь в баре;
несоблюдение личной гигиены персоналом;
нарушения на стадии транспортировки со стороны поставщиков.
Точная причина станет ясна после выявления конкретного микроба.
Домашние машины по производству льда не справляются с объёмами, а их продукция тает быстрее и разбавляет напитки. Промышленный лёд — более устойчив и дешевле в больших объёмах. Но и он требует строгого соблюдения санитарных норм: от чистки оборудования до правильной упаковки и хранения.
Если вы замораживаете лёд самостоятельно:
мойте формы для заморозки после каждого использования;
не храните лёд дольше пары дней;
держите его отдельно от мяса и рыбы, особенно если они без упаковки.
"Если формы плохо промыты, лёд сам по себе может стать источником загрязнения", — подчёркивает Стукки.
Inga был создан около 10 лет назад как инициатива самих производителей. На тот момент в Италии не существовало ни культуры безопасного обращения со льдом, ни регламентирующих документов. Inga разработал первый в Европе Haccp-мануал по производству и самопроизводству пищевого льда, который позже был представлен даже в Европейской комиссии.
Лёд считается пищевым продуктом, и на него распространяются те же санитарные требования, что и на мясо или молоко.
Заражение через лёд чаще происходит летом, когда он быстрее тает и создаёт идеальные условия для размножения бактерий.
Прозрачность льда не говорит о его чистоте — кристаллы могут быть визуально идеальны, но при этом скрывать опасные микробы.
Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.
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