От бара до госпиталя: обычный лёд привел 25 человек в больницу

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кто бы мог подумать, что безобидный кубик льда может стать причиной массового отравления? Но именно это, по всей видимости, произошло в ночь на субботу в клубе Bilbao в Сан-Поло-д'Энца (провинция Реджо-Эмилия), где после вечеринки 25 молодых людей оказались в больнице с признаками пищевого отравления.

Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кубики льда

Что могло случиться

Пока анализы продолжаются, специалисты склоняются к версии о заражении именно через лёд, который добавляли в напитки. Об этом рассказывает Карло Стукки, президент Национального института пищевого льда (Inga).

"При температуре -8…-12°C микробы не умирают, а впадают в "спячку”. Как только лёд тает — они активизируются", — предупреждает Стукки.

По словам эксперта, речь, скорее всего, идёт о кишечных бактериях семейства колиформных.

Невидимая угроза

Как объясняет Стукки, определить заражённый лёд визуально невозможно — он выглядит как обычный. Это делает проблему особенно опасной, ведь бармен или клиент не могут заподозрить ничего неладного до тех пор, пока не становится слишком поздно.

Где была допущена ошибка

Возможных причин много:

загрязнённый инвентарь в баре;

несоблюдение личной гигиены персоналом;

нарушения на стадии транспортировки со стороны поставщиков.

Точная причина станет ясна после выявления конкретного микроба.

Производить лёд самому или покупать

Домашние машины по производству льда не справляются с объёмами, а их продукция тает быстрее и разбавляет напитки. Промышленный лёд — более устойчив и дешевле в больших объёмах. Но и он требует строгого соблюдения санитарных норм: от чистки оборудования до правильной упаковки и хранения.

А как быть дома

Если вы замораживаете лёд самостоятельно:

мойте формы для заморозки после каждого использования;

не храните лёд дольше пары дней;

держите его отдельно от мяса и рыбы, особенно если они без упаковки.

"Если формы плохо промыты, лёд сам по себе может стать источником загрязнения", — подчёркивает Стукки.

Как появился Институт пищевого льда

Inga был создан около 10 лет назад как инициатива самих производителей. На тот момент в Италии не существовало ни культуры безопасного обращения со льдом, ни регламентирующих документов. Inga разработал первый в Европе Haccp-мануал по производству и самопроизводству пищевого льда, который позже был представлен даже в Европейской комиссии.

3 интересных факта о пищевом льде:

Лёд считается пищевым продуктом, и на него распространяются те же санитарные требования, что и на мясо или молоко. Заражение через лёд чаще происходит летом, когда он быстрее тает и создаёт идеальные условия для размножения бактерий. Прозрачность льда не говорит о его чистоте — кристаллы могут быть визуально идеальны, но при этом скрывать опасные микробы.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.

