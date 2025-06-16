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Булькающий стон, от которого холодеет кровь: правда о дыхании перед смертью

2:22
Здоровье

Знаете ли вы, что в последние 23 часа перед смертью у человека может появиться характерный признак, который сильно тревожит родных, но вовсе не причиняет страданий самому умирающему?

Смерть на ЭКГ
Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть на ЭКГ

"Когда сознание угасает, человек теряет способность глотать и избавляться от слюны. Воздух, проходя через скапливающиеся выделения, вызывает хриплое дыхание", — объясняет доктор Полин Мойаерт, исследовательница деменции.

Этот звук, часто описываемый как бульканье, стон или хрип, называется "рâle d'agonie" - предсмертный хрип.

Не боль, а физиология

Доктор Мойаерт подчёркивает, что несмотря на пугающий звук, умирающий человек не страдает — он уже не реагирует и находится в глубоком сне.

Звук возникает не из-за боли, а из-за того, что лёгкие работают сквозь слой слюны. Для близких это может выглядеть так, будто человек задыхается или тонет. Но на деле это просто телесный процесс, связанный с угасанием функций организма.

Что делают врачи в такой момент

Чтобы облегчить восприятие происходящего для семьи и сохранить достоинство пациента, медики могут:

  • Ввести препараты, уменьшающие количество выделений;

  • Повернуть пациента на бок и приподнять голову — это помогает секретам не скапливаться в горле;

  • Объяснить происходящее родственникам, чтобы снять лишнюю тревогу.

Важно помнить: всё это делается не для самого пациента — он уже не чувствует боли, — а ради окружающих, которым тяжело видеть этот процесс.

Почему это важно знать

Такая информация помогает близким быть морально готовыми к уходу родного человека и не испытывать лишних мучений от непонимания.

3 интересных факта по теме:

  1. Термин "рâle d'agonie" впервые появился в медицинской литературе ещё в XIX веке и до сих пор вызывает споры по поводу необходимости медикаментозного вмешательства.

  2. Угасание рефлексов, включая глотательный, — один из последних этапов умирания и может происходить даже у людей, находящихся под искусственной вентиляцией лёгких.

  3. Существуют специальные протоколы по уходу за умирающими, включающие не только медицинские, но и психологические аспекты поддержки семьи.

Уточнения

Паллиати́вная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium - покрывало, плащ) — подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с неизлечимым заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Антоненко Дмитрий
Занимается послеоперационным ведением пациентов различной степени тяжести, владеет методикой различных видов анестезиологических пособий при больших и малых оперативных вмешательствах.
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