Вы удаляете аппендикс — а находите рак: диагноз, о котором не догадывается треть молодых

До недавнего времени рак червеобразного отростка (аппендикса) считался настолько редким, что врачи сталкивались с ним всего один-два раза за всю карьеру. Однако последние данные свидетельствуют: этот "забытый" рак не только возвращается, но и всё чаще поражает людей младше 50 лет.
По данным нового исследования, опубликованного в Annals of Internal Medicine, случаи рака аппендикса резко выросли среди людей, родившихся после 1970-х годов. Молодёжь теперь составляет треть всех новых диагнозов, что необычно высоко по сравнению с другими видами рака пищеварительной системы.
Главная проблема — рак развивается скрытно:
симптомы часто размытые: вздутие, лёгкая боль в животе;
не выявляется при стандартных обследованиях: колоноскопии, КТ;
чаще всего его находят случайно — уже во время операции по удалению аппендикса.
Иными словами, болезнь почти не даёт шанса на раннюю диагностику.
Учёные пока не пришли к однозначному выводу, но среди возможных факторов:
современный образ жизни: малоподвижность, ожирение;
избыток переработанных продуктов;
воздействие пластика и химикатов;
изменения микробиома кишечника — в том числе из-за злоупотребления антибиотиками.
Рост заболеваемости этим типом рака — часть более широкой тенденции. Аналогичные сдвиги происходят и с другими гастроинтестинальными видами рака: желудка, толстого кишечника. Всё чаще они диагностируются у молодых людей, которым ещё нет 50.
Пока нет рутинного способа скрининга на рак аппендикса. Поэтому врачи советуют:
не игнорировать необычные или повторяющиеся боли в животе;
обращать внимание на любые странные симптомы — особенно у лиц моложе 50 лет;
вести здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность, отказ от курения и алкоголя.
Как подчёркивают специалисты, осведомлённость и внимательность — сейчас единственные средства раннего выявления.
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