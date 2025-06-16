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Вы удаляете аппендикс — а находите рак: диагноз, о котором не догадывается треть молодых

2:42
Здоровье

До недавнего времени рак червеобразного отростка (аппендикса) считался настолько редким, что врачи сталкивались с ним всего один-два раза за всю карьеру. Однако последние данные свидетельствуют: этот "забытый" рак не только возвращается, но и всё чаще поражает людей младше 50 лет.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гинеколог

Что происходит

По данным нового исследования, опубликованного в Annals of Internal Medicine, случаи рака аппендикса резко выросли среди людей, родившихся после 1970-х годов. Молодёжь теперь составляет треть всех новых диагнозов, что необычно высоко по сравнению с другими видами рака пищеварительной системы.

Почему его трудно обнаружить

Главная проблема — рак развивается скрытно:

  • симптомы часто размытые: вздутие, лёгкая боль в животе;

  • не выявляется при стандартных обследованиях: колоноскопии, КТ;

  • чаще всего его находят случайно — уже во время операции по удалению аппендикса.

Иными словами, болезнь почти не даёт шанса на раннюю диагностику.

Почему растёт число случаев

Учёные пока не пришли к однозначному выводу, но среди возможных факторов:

  • современный образ жизни: малоподвижность, ожирение;

  • избыток переработанных продуктов;

  • воздействие пластика и химикатов;

  • изменения микробиома кишечника — в том числе из-за злоупотребления антибиотиками.

Проблема — не только в аппендиксе

Рост заболеваемости этим типом рака — часть более широкой тенденции. Аналогичные сдвиги происходят и с другими гастроинтестинальными видами рака: желудка, толстого кишечника. Всё чаще они диагностируются у молодых людей, которым ещё нет 50.

Что делать

Пока нет рутинного способа скрининга на рак аппендикса. Поэтому врачи советуют:

  • не игнорировать необычные или повторяющиеся боли в животе;

  • обращать внимание на любые странные симптомы — особенно у лиц моложе 50 лет;

  • вести здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность, отказ от курения и алкоголя.

Как подчёркивают специалисты, осведомлённость и внимательность — сейчас единственные средства раннего выявления.

Интересные факты

  1. Аппендикс больше не бесполезен. Учёные доказали, что он играет роль в поддержании кишечного микробиома.

  2. Первые симптомы часто маскируются под обычное расстройство пищеварения. Это одна из причин поздней диагностики.

  3. Рак аппендикса может быть случайной находкой. Его обнаруживают в 1 из 300 случаев аппендэктомии.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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