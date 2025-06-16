Вы удаляете аппендикс — а находите рак: диагноз, о котором не догадывается треть молодых

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

До недавнего времени рак червеобразного отростка (аппендикса) считался настолько редким, что врачи сталкивались с ним всего один-два раза за всю карьеру. Однако последние данные свидетельствуют: этот "забытый" рак не только возвращается, но и всё чаще поражает людей младше 50 лет.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гинеколог

Что происходит

По данным нового исследования, опубликованного в Annals of Internal Medicine, случаи рака аппендикса резко выросли среди людей, родившихся после 1970-х годов. Молодёжь теперь составляет треть всех новых диагнозов, что необычно высоко по сравнению с другими видами рака пищеварительной системы.

Почему его трудно обнаружить

Главная проблема — рак развивается скрытно:

симптомы часто размытые: вздутие, лёгкая боль в животе;

не выявляется при стандартных обследованиях: колоноскопии, КТ;

чаще всего его находят случайно — уже во время операции по удалению аппендикса.

Иными словами, болезнь почти не даёт шанса на раннюю диагностику.

Почему растёт число случаев

Учёные пока не пришли к однозначному выводу, но среди возможных факторов:

современный образ жизни: малоподвижность, ожирение;

избыток переработанных продуктов;

воздействие пластика и химикатов;

изменения микробиома кишечника — в том числе из-за злоупотребления антибиотиками.

Проблема — не только в аппендиксе

Рост заболеваемости этим типом рака — часть более широкой тенденции. Аналогичные сдвиги происходят и с другими гастроинтестинальными видами рака: желудка, толстого кишечника. Всё чаще они диагностируются у молодых людей, которым ещё нет 50.

Что делать

Пока нет рутинного способа скрининга на рак аппендикса. Поэтому врачи советуют:

не игнорировать необычные или повторяющиеся боли в животе;

обращать внимание на любые странные симптомы — особенно у лиц моложе 50 лет;

вести здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность, отказ от курения и алкоголя.

Как подчёркивают специалисты, осведомлённость и внимательность — сейчас единственные средства раннего выявления.

Интересные факты

Аппендикс больше не бесполезен. Учёные доказали, что он играет роль в поддержании кишечного микробиома. Первые симптомы часто маскируются под обычное расстройство пищеварения. Это одна из причин поздней диагностики. Рак аппендикса может быть случайной находкой. Его обнаруживают в 1 из 300 случаев аппендэктомии.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

