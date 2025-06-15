Старость начинается в 34? Найден тайный рубеж, о котором молчала наука

Ученые из Стэнфордского университета провели масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine. Они проанализировали образцы плазмы крови 4 263 человек в возрасте от 18 до 95 лет, чтобы выяснить, когда запускаются механизмы биологического старения.
Ключ к разгадке оказался в протеинах: именно они, по словам ведущего исследователя Тони Виса-Корэя, являются "рабочими лошадками" клеток. Когда уровень определённых белков в крови меняется — это сигнал, что в организме начались фундаментальные сдвиги.
"Когда меняется состав протеинов, меняется всё тело", — подчёркивает Вис-Корэй.
Из более чем 3 000 исследованных белков 1 379 изменялись с возрастом. Причем, чтобы точно предсказать биологический возраст человека, исследователям понадобились данные всего о 373 из них.
Главный вывод: примерно с 34 лет в организме начинается постепенное снижение физического потенциала. Это и есть биологическое начало старения.
На основе анализа исследователи предложили новое деление человеческой жизни на три этапа:
34-60 лет - зрелый возраст
60-78 лет - поздняя зрелость
78+ лет - старость
По мере перехода от одной стадии к другой уменьшается выработка белков, что, возможно, связано с ухудшением способности клеток к восстановлению ДНК.
У всех участников исследования пожилого возраста наблюдались схожие биологические изменения. Вот основные из них:
замедление обмена веществ
потеря костной плотности
ухудшение памяти
нарушения сна
снижение слуха и зрения
уменьшение мышечной массы
появление морщин и пигментных пятен
снижение подвижности
Эти данные помогают пересмотреть понятие "старости" — оно больше не должно основываться на номинальном возрасте, а отражать реальные биологические изменения. Вместо абстрактной "третьей возрастной группы" учёные предлагают ориентироваться на объективные маркеры — прежде всего, молекулярные.
В Японии возраст выхода на пенсию не определяет старость — пожилыми там считаются те, кто не может поддерживать себя физически и ментально, независимо от лет.
У горцев Кавказа и долгожителей Окинавы биологическое старение может начинаться позже — благодаря диете, активности и отсутствию стресса.
В 2024 году Всемирная организация здравоохранения пересмотрела понятие старости, предложив считать пожилыми людей только после 75 лет.
Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.