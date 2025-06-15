Старость начинается в 34? Найден тайный рубеж, о котором молчала наука

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Стэнфордского университета провели масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine. Они проанализировали образцы плазмы крови 4 263 человек в возрасте от 18 до 95 лет, чтобы выяснить, когда запускаются механизмы биологического старения.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Ключ к разгадке оказался в протеинах: именно они, по словам ведущего исследователя Тони Виса-Корэя, являются "рабочими лошадками" клеток. Когда уровень определённых белков в крови меняется — это сигнал, что в организме начались фундаментальные сдвиги.

"Когда меняется состав протеинов, меняется всё тело", — подчёркивает Вис-Корэй.

Что показали результаты

Из более чем 3 000 исследованных белков 1 379 изменялись с возрастом. Причем, чтобы точно предсказать биологический возраст человека, исследователям понадобились данные всего о 373 из них.

Главный вывод: примерно с 34 лет в организме начинается постепенное снижение физического потенциала. Это и есть биологическое начало старения.

Три фазы жизни по версии биологии

На основе анализа исследователи предложили новое деление человеческой жизни на три этапа:

34-60 лет - зрелый возраст

60-78 лет - поздняя зрелость

78+ лет - старость

По мере перехода от одной стадии к другой уменьшается выработка белков, что, возможно, связано с ухудшением способности клеток к восстановлению ДНК.

Как проявляется старение

У всех участников исследования пожилого возраста наблюдались схожие биологические изменения. Вот основные из них:

замедление обмена веществ

потеря костной плотности

ухудшение памяти

нарушения сна

снижение слуха и зрения

уменьшение мышечной массы

появление морщин и пигментных пятен

снижение подвижности

Что это меняет

Эти данные помогают пересмотреть понятие "старости" — оно больше не должно основываться на номинальном возрасте, а отражать реальные биологические изменения. Вместо абстрактной "третьей возрастной группы" учёные предлагают ориентироваться на объективные маркеры — прежде всего, молекулярные.

Три интересных факта по теме:

В Японии возраст выхода на пенсию не определяет старость — пожилыми там считаются те, кто не может поддерживать себя физически и ментально, независимо от лет. У горцев Кавказа и долгожителей Окинавы биологическое старение может начинаться позже — благодаря диете, активности и отсутствию стресса. В 2024 году Всемирная организация здравоохранения пересмотрела понятие старости, предложив считать пожилыми людей только после 75 лет.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

