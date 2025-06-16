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Лимон и вода натощак: вот зачем это делают каждое утро

1:58
Здоровье

Начинать день со стакана тёплой воды с лимоном — это не новомодный тренд, а полезная привычка, которую легко внедрить в жизнь. Всего один глоток — и ваш организм уже просыпается.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Что происходит в теле

После ночного сна мы обезвожены. Стакан воды с лимоном помогает мягко "запустить” все системы — от ЖКТ до мозга. Гидратация с утра снижает утомляемость, бодрит и даже слегка утоляет голод до завтрака.

Лимон — источник витамина С. Конечно, одной дольки мало для дневной нормы, но даже небольшое количество этого антиоксиданта поддерживает иммунитет и замедляет старение клеток.

Плюсы для пищеварения

Цитрусовая кислота стимулирует выработку желудочного сока и желчи. Благодаря этому еда утром усваивается лучше, а проблемы с вздутием или запорами возникают реже.

Многие отмечают: если выпить лимонную воду за 20-30 минут до еды, чувство тяжести уходит, а пищеварение становится заметно комфортнее.

Щелочной эффект и утренняя бодрость

Хотя лимон на вкус кислый, его метаболизм в организме даёт ощелачивающий эффект. Это помогает поддерживать здоровый рН-баланс, важный для обмена веществ.

А сам аромат лимона заряжает энергией не хуже кофе. Он пробуждает, улучшает настроение и помогает начать день без капли кофеина.

Как правильно пить

  • Используйте тёплую воду — не горячую и не холодную.

  • Добавьте 1/4 или 1/2 лимона на стакан.

  • Пейте натощак, за полчаса до еды.

  • Обязательно прополощите рот водой — чтобы защитить эмаль от кислоты.

Всё просто: один стакан — и вы уже позаботились о себе. Это маленький утренний ритуал, который меняет самочувствие без особых усилий.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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