Гимнастика для глаз может навредить — проверьте, не в зоне ли вы риска

Многие верят: если каждый день делать упражнения для глаз, можно снова видеть как орёл. Увы, близорукость или астигматизм гимнастика не лечит. Но это не повод списывать её со счетов — пользы всё равно больше, чем кажется.
Регулярные упражнения не заменят очки, но прекрасно справляются:
с усталостью после работы за компьютером,
с сухостью глаз,
с головной болью от перенапряжения.
Гимнастика улучшает кровообращение в сетчатке и поддерживает в тонусе глазные мышцы. Особенно это важно для тех, кто целыми днями смотрит в монитор или работает с мелкими деталями.
Есть одно состояние, при котором тренировки дают заметный эффект — это недостаточность конвергенции. При нём глаза плохо сходятся при фокусировке на близких объектах, и изображение расплывается.
В таком случае поможет простое упражнение: медленно приближать к лицу карандаш, глядя на его кончик, а затем плавно отдалять, стараясь не терять чёткость.
Важно помнить: при некоторых диагнозах гимнастика может навредить.
Отслойка сетчатки. Резкие движения способны ухудшить состояние.
Воспаления. Физическая нагрузка ускоряет распространение инфекции.
Поэтому перед началом занятий стоит проконсультироваться с офтальмологом. Только врач определит, подходит ли вам такая нагрузка и не вызовет ли она осложнений.
Достаточно 5 минут 2-3 раза в день.
Делайте перерывы во время работы, меняйте фокус с экрана на дальние объекты.
Не перегружайте глаза — от этого будет только раздражение и усталость.
И не забывайте: гимнастика — не чудо, а часть общей заботы о здоровье. Добавьте к ней хорошее освещение, полноценный сон и регулярные визиты к врачу — и глаза скажут спасибо.
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