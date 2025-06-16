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Гимнастика для глаз может навредить — проверьте, не в зоне ли вы риска

2:06
Здоровье

Многие верят: если каждый день делать упражнения для глаз, можно снова видеть как орёл. Увы, близорукость или астигматизм гимнастика не лечит. Но это не повод списывать её со счетов — пользы всё равно больше, чем кажется.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Что даёт зарядка для глаз

Регулярные упражнения не заменят очки, но прекрасно справляются:

  • с усталостью после работы за компьютером,

  • с сухостью глаз,

  • с головной болью от перенапряжения.

Гимнастика улучшает кровообращение в сетчатке и поддерживает в тонусе глазные мышцы. Особенно это важно для тех, кто целыми днями смотрит в монитор или работает с мелкими деталями.

Когда упражнения действительно помогают

Есть одно состояние, при котором тренировки дают заметный эффект — это недостаточность конвергенции. При нём глаза плохо сходятся при фокусировке на близких объектах, и изображение расплывается.

В таком случае поможет простое упражнение: медленно приближать к лицу карандаш, глядя на его кончик, а затем плавно отдалять, стараясь не терять чёткость.

Но не всем можно

Важно помнить: при некоторых диагнозах гимнастика может навредить.

  • Отслойка сетчатки. Резкие движения способны ухудшить состояние.

  • Воспаления. Физическая нагрузка ускоряет распространение инфекции.

Поэтому перед началом занятий стоит проконсультироваться с офтальмологом. Только врач определит, подходит ли вам такая нагрузка и не вызовет ли она осложнений.

Как тренировать глаза правильно

  • Достаточно 5 минут 2-3 раза в день.

  • Делайте перерывы во время работы, меняйте фокус с экрана на дальние объекты.

  • Не перегружайте глаза — от этого будет только раздражение и усталость.

И не забывайте: гимнастика — не чудо, а часть общей заботы о здоровье. Добавьте к ней хорошее освещение, полноценный сон и регулярные визиты к врачу — и глаза скажут спасибо.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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