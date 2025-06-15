"Напиток от тревожности", который готовится за 2 минуты: в TikTok называют его магией

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интернет захватила новая тенденция — освежающая и, как утверждают пользователи, успокаивающая напиток из лимона и кокосовой воды. Обещает снизить уровень кортизола и подарить ощущение спокойствия. Но действительно ли он работает?

Фото: flickr.com by SimonDoggett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Напиток

Что такое кортизол и почему его боятся

Кортизол — гормон, который вырабатывается надпочечниками в ответ на стресс. Несмотря на плохую репутацию, он выполняет важные функции: регулирует обмен веществ, уровень сахара в крови, воспалительные процессы и суточный ритм. Проблемы начинаются, когда кортизол стабильно держится на высоком уровне — тогда организм просто не успевает восстановиться.

Согласно 8-му отчёту Censis-Eudaimon, почти треть работников в Италии сталкивается с тревожностью и симптомами выгорания. Это объясняет популярность любых, даже домашних средств для борьбы со стрессом. В этом контексте и родился коктейль, который обещает помочь расслабиться.

Как выглядит "коктейль от кортизола"

На TikTok напиток прославился как простой, полезный и вкусный. Вот его базовый рецепт:

200 мл кокосовой воды

Сок 1/2 лимона

50 мл апельсинового сока

1 ч. л. магния в порошке

1/4 ч. л. мелкой соли

Газированная вода по вкусу

Почему он может работать

Сочетание ингредиентов — ключ к эффекту. Магний помогает мышцам расслабиться, натрий и калий — восстановить водно-солевой баланс. Апельсиновый и лимонный соки снабжают организм витамином C и натуральными сахарами. А кокосовая вода — отличный источник электролитов и мягкий, освежающий вкус.

Этот коктейль не вылечит тревожность или выгорание — с этим может помочь только специалист. Но он может стать небольшим ритуалом заботы о себе: расслабляющим, приятным и летним.

Три интересных факта:

Кокосовая вода содержит натуральные антиоксиданты, помогающие в восстановлении после физической или эмоциональной нагрузки. Магний часто называют "минералом спокойствия" — его дефицит может усиливать тревожность. Подобные напитки по составу напоминают изотоники, которые спортсмены пьют после тренировок — но без сахара и искусственных добавок.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

