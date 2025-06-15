"Напиток от тревожности", который готовится за 2 минуты: в TikTok называют его магией

Интернет захватила новая тенденция — освежающая и, как утверждают пользователи, успокаивающая напиток из лимона и кокосовой воды. Обещает снизить уровень кортизола и подарить ощущение спокойствия. Но действительно ли он работает?
Кортизол — гормон, который вырабатывается надпочечниками в ответ на стресс. Несмотря на плохую репутацию, он выполняет важные функции: регулирует обмен веществ, уровень сахара в крови, воспалительные процессы и суточный ритм. Проблемы начинаются, когда кортизол стабильно держится на высоком уровне — тогда организм просто не успевает восстановиться.
Согласно 8-му отчёту Censis-Eudaimon, почти треть работников в Италии сталкивается с тревожностью и симптомами выгорания. Это объясняет популярность любых, даже домашних средств для борьбы со стрессом. В этом контексте и родился коктейль, который обещает помочь расслабиться.
На TikTok напиток прославился как простой, полезный и вкусный. Вот его базовый рецепт:
200 мл кокосовой воды
Сок 1/2 лимона
50 мл апельсинового сока
1 ч. л. магния в порошке
1/4 ч. л. мелкой соли
Газированная вода по вкусу
Сочетание ингредиентов — ключ к эффекту. Магний помогает мышцам расслабиться, натрий и калий — восстановить водно-солевой баланс. Апельсиновый и лимонный соки снабжают организм витамином C и натуральными сахарами. А кокосовая вода — отличный источник электролитов и мягкий, освежающий вкус.
Этот коктейль не вылечит тревожность или выгорание — с этим может помочь только специалист. Но он может стать небольшим ритуалом заботы о себе: расслабляющим, приятным и летним.
Кокосовая вода содержит натуральные антиоксиданты, помогающие в восстановлении после физической или эмоциональной нагрузки.
Магний часто называют "минералом спокойствия" — его дефицит может усиливать тревожность.
Подобные напитки по составу напоминают изотоники, которые спортсмены пьют после тренировок — но без сахара и искусственных добавок.
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.