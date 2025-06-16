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Можно ли вернуть зрение гимнастикой: только при одном условии

2:06
Здоровье

Кажется, достаточно ежедневно выполнять пару упражнений для глаз — и зрение станет идеальным. Увы, не всё так просто. Но некоторые трюки действительно работают — и стоит их знать.

Глаз
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Что говорят специалисты

Гимнастика не избавит от близорукости, астигматизма или других серьёзных нарушений. Однако она отлично справляется с последствиями цифровой усталости: снимает напряжение, избавляет от сухости, дискомфорта и головной боли после долгого дня за экраном.

Регулярные упражнения улучшают кровообращение в области сетчатки и укрепляют глазные мышцы. Особенно это полезно тем, кто часами смотрит в монитор или работает с мелкими деталями.

Есть ли исключения

Да. При недостаточности конвергенции (нарушении способности фокусироваться на близком объекте) упражнения действительно могут помочь. Одно из самых простых:

Медленно приближайте карандаш к носу, глядя на кончик, затем также медленно отдаляйте его, стараясь не терять фокус.
Но не всё так безопасно. Если у вас диагностирована отслойка сетчатки, резкие движения могут навредить. А при воспалительных заболеваниях глаз упражнения способны распространить инфекцию — через слёзную плёнку.

Осторожность — прежде всего

Перед тем как начать любую тренировку для глаз, важно проконсультироваться с офтальмологом. Только врач определит истинную причину ухудшения зрения и подберёт безопасный метод.

Даже самые простые упражнения нужно выполнять с умом. Перетренированность вызывает раздражение, а не расслабление.

Как правильно

Идеальный режим — по 5 минут 2-3 раза в день. Этого достаточно, чтобы снять напряжение после чтения, переписки или работы за ноутбуком.

И главное — не ждите чуда. Гимнастика — не волшебная таблетка, а часть системы. Перерывы, хорошее освещение, регулярная диагностика — вот что действительно помогает сохранить зрение.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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