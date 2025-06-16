Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес лайфхак: как получить максимум, тренируясь меньше
Лавровый лист: вот зачем опытные хозяйки кладут его у входной двери на время отсутствия
Мини, кюлоты и капри: 10 трендовых шорт, которые подойдут каждой фигуре
Просто положите рядом два куска — и помидоры перестанут трескаться от жары
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Где в Аттике купаться небезопасно: эти пляжи стоит избегать летом 2025
Медовый месяц по-русски: Виктория Дайнеко раскрыла детали грядущего приключения
Айза-Лилуна Ай раскрыла главное желание: что скрывает её поход в клинику?
Миллиарды евро на спящих счетах: правительство Германии планирует их забрать

Секрет стройных гурманов: чем заменить сахар без страха

1:43
Здоровье

Отказаться от сладкого — одно из самых частых решений тех, кто следит за здоровьем и весом. Но так ли это обязательно?

Стакан сока и чернослив
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стакан сока и чернослив

Конечно, злоупотребление сахаром может привести к неприятным последствиям — лишний вес, сбои в обмене веществ и повышенные риски заболеваний. Однако ключевое слово здесь — "злоупотребление".

Секрет в умеренности. А если вы не уверены, что сможете остановиться после одного кусочка торта — есть более надёжный способ побаловать себя сладким без вреда.

Натуральная сладость, которая работает на вас

Сухофрукты — это тот самый компромисс между вкусом и пользой. Врачи подтверждают: это не только вкусный, но и здоровый способ заменить десерты.

Почему они так хороши

Во время сушки из фруктов уходит влага, и концентрация сахаров действительно повышается.
Но вместе с этим увеличивается и содержание клетчатки, витаминов, микроэлементов.
Клетчатка играет особенно важную роль — она помогает организму усваивать меньше калорий и дольше сохранять чувство сытости.

Чёрный список? Нет, чёрный… чернослив!

Возьмём простой пример — чернослив. В 100 граммах — около 250 килокалорий. Но благодаря высокому содержанию клетчатки организм усвоит из них примерно 200. Ощутимая разница!

И не забывайте ещё один важный плюс: сухофрукты не теряют своих полезных свойств при длительном хранении. Их легко взять с собой, хранить дома и использовать как полезный перекус.

Если уж хочется сладкого — пусть это будет на пользу.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Они выглядят надёжно, но внутри скрывается катастрофа — вот какие авто стоит обходить
Авто
Они выглядят надёжно, но внутри скрывается катастрофа — вот какие авто стоит обходить Аудио 
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Авто
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Последние материалы
Фитнес лайфхак: как получить максимум, тренируясь меньше
Лавровый лист: вот зачем опытные хозяйки кладут его у входной двери на время отсутствия
Мини, кюлоты и капри: 10 трендовых шорт, которые подойдут каждой фигуре
Просто положите рядом два куска — и помидоры перестанут трескаться от жары
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Где в Аттике купаться небезопасно: эти пляжи стоит избегать летом 2025
Медовый месяц по-русски: Виктория Дайнеко раскрыла детали грядущего приключения
Айза-Лилуна Ай раскрыла главное желание: что скрывает её поход в клинику?
Миллиарды евро на спящих счетах: правительство Германии планирует их забрать
Новая Lada — а проблем как у старой: что забывают делать водители после покупки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.