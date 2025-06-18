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Томатный сок: худеем, улучшаем иммунитет и укрепляем сердце – вот почему его стоит пить всем

2:09
Здоровье

Томатный сок — это не только освежающий напиток, но и настоящий кладезь полезных веществ. Он особенно полезен для людей с высоким уровнем холестерина и кровяным давлением, а также для поддержания здоровья сердца. Этот напиток можно найти в магазинах, приготовить самостоятельно или вырастить помидоры в саду.

Томатный сок
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томатный сок

Томатный сок богат витаминами и минералами, такими как витамин С, А, В6, К, калий, фолиевая кислота и магний. Он содержит мощный антиоксидант ликопин, который легче усваивается организмом в термически обработанном виде. Регулярное употребление томатного сока помогает улучшить пищеварение, снизить вес, укрепить иммунитет, а также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Польза томатного сока для здоровья:

  • Снижает артериальное давление.
  • Улучшает эластичность кровеносных сосудов.
  • Уменьшает окисление "плохого" холестерина (ЛПНП).
  • Способствует профилактике рака простаты.
  • Поддерживает здоровье сердца.

Рекомендуемая суточная норма ликопина составляет 20 мг. Стакан томатного сока может содержать в три раза больше этого вещества, что делает его удобным источником ликопина. Особенно полезен томатный сок для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом или соблюдающих диету. Он помогает восстановить мышцы после тренировок и восполнить запасы калия, магния и натрия.

Для максимального усвоения ликопина рекомендуется смешивать томатный сок с оливковым маслом первого отжима. Важно выбирать натуральный сок без добавленного сахара и соли, так как некоторые магазинные версии могут содержать до 43% суточной нормы натрия, напоминает mindmegette.hu.

Несмотря на все полезные свойства, томатный сок не рекомендуется людям с рефлюксом или синдромом раздраженного кишечника. Его кислотность может усугубить симптомы этих заболеваний.

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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