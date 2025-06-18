Борщевик атакует: 4 шага к спасению кожи после контакта с опасным растением

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Александр Михайлов, заведующий хирургическим отделением клиники "Будь Здоров" на Сретенке, рассказал, что делать, если сок борщевика попал на кожу. Вот его рекомендации:

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщевик

Защитите поражённый участок от солнца. Промойте кожу холодной водой. Приложите к коже холодное полотенце или лёд, завёрнутый в ткань. Используйте противоожоговые средства. Если сок попал на лицо, глаза или гениталии, срочно обратитесь в травмпункт.

Борщевик Сосновского содержит фуранокумарин — вещество, которое повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, сообщает Газета.Ru. Это может привести к двум проблемам:

Химическому ожогу. После контакта с борщевиком кожа становится более уязвимой к солнечным лучам. Ожог проявляется в виде боли, зуда, покраснения и отёка через 2-4 часа. В жаркие солнечные дни риск ожога особенно высок. Аллергической реакции. В редких случаях может возникнуть сыпь или даже анафилактический шок.

Если вы контактировали с борщевиком и почувствовали неприятные симптомы, не откладывайте обращение за медицинской помощью, предупредил врач.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).

