Борщевик атакует: 4 шага к спасению кожи после контакта с опасным растением

Александр Михайлов, заведующий хирургическим отделением клиники "Будь Здоров" на Сретенке, рассказал, что делать, если сок борщевика попал на кожу. Вот его рекомендации:
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик
Защитите поражённый участок от солнца.
Промойте кожу холодной водой.
Приложите к коже холодное полотенце или лёд, завёрнутый в ткань.
Используйте противоожоговые средства. Если сок попал на лицо, глаза или гениталии, срочно обратитесь в травмпункт.
Борщевик Сосновского содержит фуранокумарин — вещество, которое повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, сообщает Газета.Ru. Это может привести к двум проблемам:
Химическому ожогу. После контакта с борщевиком кожа становится более уязвимой к солнечным лучам. Ожог проявляется в виде боли, зуда, покраснения и отёка через 2-4 часа. В жаркие солнечные дни риск ожога особенно высок.
Аллергической реакции. В редких случаях может возникнуть сыпь или даже анафилактический шок.
Если вы контактировали с борщевиком и почувствовали неприятные симптомы, не откладывайте обращение за медицинской помощью, предупредил врач.
Уточнения
Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке).