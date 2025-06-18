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Борщевик атакует: 4 шага к спасению кожи после контакта с опасным растением

1:19
Здоровье

Александр Михайлов, заведующий хирургическим отделением клиники "Будь Здоров" на Сретенке, рассказал, что делать, если сок борщевика попал на кожу. Вот его рекомендации:

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик
  1. Защитите поражённый участок от солнца.
  2. Промойте кожу холодной водой.
  3. Приложите к коже холодное полотенце или лёд, завёрнутый в ткань.
  4. Используйте противоожоговые средства. Если сок попал на лицо, глаза или гениталии, срочно обратитесь в травмпункт.

Борщевик Сосновского содержит фуранокумарин — вещество, которое повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, сообщает Газета.Ru. Это может привести к двум проблемам:

  1. Химическому ожогу. После контакта с борщевиком кожа становится более уязвимой к солнечным лучам. Ожог проявляется в виде боли, зуда, покраснения и отёка через 2-4 часа. В жаркие солнечные дни риск ожога особенно высок.
  2. Аллергической реакции. В редких случаях может возникнуть сыпь или даже анафилактический шок.

Если вы контактировали с борщевиком и почувствовали неприятные симптомы, не откладывайте обращение за медицинской помощью, предупредил врач.

Уточнения

Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства зонтичные, насчитывающий, по современной классификации, 147 подтверждённых видов, распространённых в умеренном поясе Восточного полушария (один вид — в Северной Америке). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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