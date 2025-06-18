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К врачу идти не придётся: гинеколог назвала домашний способ победить сухость там – результат приятно удивит

1:52
Здоровье

Если появилось ощущение сухости, но нет других серьёзных симптомов, таких как неприятный запах, выделения или боль, проблему сухости влагалища можно решить самостоятельно с помощью мазей с гиалуроновой кислотой. Об этом рассказала акушер-гинеколог, психотерапевт и врач-сексолог Наталья Стеняева.

Женщина крупным планом позирует в шляпе
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина крупным планом позирует в шляпе

По словам специалиста, для начала важно пересмотреть подход к гигиене. Рекомендуется использовать средства для интимной зоны, такие как мягкие пенки, гели или муссы с pH 4-5, молочной кислотой и другими полезными компонентами.

Если невозможно отказаться от ежедневных прокладок, стоит выбирать те, что сделаны из натуральных материалов, таких как хлопок, без отдушек и с перфорированной клейкой линией по краям для лучшей вентиляции кожи. Нижнее белье должно быть из натуральных дышащих тканей, удобных и не вызывающих дискомфорт, пишет Газета.Ru.

Для защиты и увлажнения слизистой влагалища и кожи вульвы можно использовать вагинальные свечи и мази с гиалуроновой кислотой. Они создают комфортный увлажняющий слой, успокаивают и защищают от микроповреждений. Эффективность таких средств зависит от характеристик гиалуроновой кислоты, например, её молекулярного веса.

"Например, в свечах "Мойстана" она высокомолекулярная (от 2000 Да), за счет большой молекулы она не впитывается, а образует длительно действующий увлажняющий слой", — сказала Стеняева.

Эти средства можно использовать как для лечения, так и для профилактики, особенно для женщин, часто носящих ежедневные прокладки, ведущих активную сексуальную жизнь или занимающихся спортом, добавила сексолог.

Уточнения

Влага́лище (лат  vagina — ножны, футляр) — непарный внутренний половой орган женщины, мышечно-эластичное трубчатое образование, расположенное в малом тазу и служащее для выведения из организма менструальных и вагинальных выделений, осуществления вагинальных половых актов и рождения детей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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