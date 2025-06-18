К врачу идти не придётся: гинеколог назвала домашний способ победить сухость там – результат приятно удивит

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если появилось ощущение сухости, но нет других серьёзных симптомов, таких как неприятный запах, выделения или боль, проблему сухости влагалища можно решить самостоятельно с помощью мазей с гиалуроновой кислотой. Об этом рассказала акушер-гинеколог, психотерапевт и врач-сексолог Наталья Стеняева.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина крупным планом позирует в шляпе

По словам специалиста, для начала важно пересмотреть подход к гигиене. Рекомендуется использовать средства для интимной зоны, такие как мягкие пенки, гели или муссы с pH 4-5, молочной кислотой и другими полезными компонентами.

Если невозможно отказаться от ежедневных прокладок, стоит выбирать те, что сделаны из натуральных материалов, таких как хлопок, без отдушек и с перфорированной клейкой линией по краям для лучшей вентиляции кожи. Нижнее белье должно быть из натуральных дышащих тканей, удобных и не вызывающих дискомфорт, пишет Газета.Ru.

Для защиты и увлажнения слизистой влагалища и кожи вульвы можно использовать вагинальные свечи и мази с гиалуроновой кислотой. Они создают комфортный увлажняющий слой, успокаивают и защищают от микроповреждений. Эффективность таких средств зависит от характеристик гиалуроновой кислоты, например, её молекулярного веса.

"Например, в свечах "Мойстана" она высокомолекулярная (от 2000 Да), за счет большой молекулы она не впитывается, а образует длительно действующий увлажняющий слой", — сказала Стеняева.

Эти средства можно использовать как для лечения, так и для профилактики, особенно для женщин, часто носящих ежедневные прокладки, ведущих активную сексуальную жизнь или занимающихся спортом, добавила сексолог.

Уточнения

Влага́лище (лат vagina — ножны, футляр) — непарный внутренний половой орган женщины, мышечно-эластичное трубчатое образование, расположенное в малом тазу и служащее для выведения из организма менструальных и вагинальных выделений, осуществления вагинальных половых актов и рождения детей.



