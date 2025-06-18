К врачу идти не придётся: гинеколог назвала домашний способ победить сухость там – результат приятно удивит

Если появилось ощущение сухости, но нет других серьёзных симптомов, таких как неприятный запах, выделения или боль, проблему сухости влагалища можно решить самостоятельно с помощью мазей с гиалуроновой кислотой. Об этом рассказала акушер-гинеколог, психотерапевт и врач-сексолог Наталья Стеняева.
По словам специалиста, для начала важно пересмотреть подход к гигиене. Рекомендуется использовать средства для интимной зоны, такие как мягкие пенки, гели или муссы с pH 4-5, молочной кислотой и другими полезными компонентами.
Если невозможно отказаться от ежедневных прокладок, стоит выбирать те, что сделаны из натуральных материалов, таких как хлопок, без отдушек и с перфорированной клейкой линией по краям для лучшей вентиляции кожи. Нижнее белье должно быть из натуральных дышащих тканей, удобных и не вызывающих дискомфорт, пишет Газета.Ru.
Для защиты и увлажнения слизистой влагалища и кожи вульвы можно использовать вагинальные свечи и мази с гиалуроновой кислотой. Они создают комфортный увлажняющий слой, успокаивают и защищают от микроповреждений. Эффективность таких средств зависит от характеристик гиалуроновой кислоты, например, её молекулярного веса.
"Например, в свечах "Мойстана" она высокомолекулярная (от 2000 Да), за счет большой молекулы она не впитывается, а образует длительно действующий увлажняющий слой", — сказала Стеняева.
Эти средства можно использовать как для лечения, так и для профилактики, особенно для женщин, часто носящих ежедневные прокладки, ведущих активную сексуальную жизнь или занимающихся спортом, добавила сексолог.
Влага́лище (лат vagina — ножны, футляр) — непарный внутренний половой орган женщины, мышечно-эластичное трубчатое образование, расположенное в малом тазу и служащее для выведения из организма менструальных и вагинальных выделений, осуществления вагинальных половых актов и рождения детей.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.