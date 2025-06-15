Макароны с подвохом: что с ними сделать, чтобы сахар не прыгал как сумасшедший

Можно ли снизить влияние макарон и картошки на уровень сахара в крови без диет и ограничений? Да, и это проще, чем кажется.
Некоторые из самых эффективных приёмов для здорового питания — удивительно просты. Один из них — остужать углеводные блюда перед употреблением. Зачем это нужно и как работает — рассказывает эксперт по пищевой безопасности Кристиан Панарелли.
Гликемический индекс (ГИ) показывает, насколько быстро пища повышает уровень сахара в крови. Чем он выше — тем резче скачок глюкозы, и тем выше риск для обмена веществ. Постоянные колебания уровня сахара могут привести к хронической усталости, перееданию и даже диабету.
Но и исключать углеводы вовсе — не выход. По мнению диетологов, сбалансированное питание обязательно должно включать углеводы, но "медленные" — с низким ГИ.
Кристиан Панарелли объясняет:
"Когда мы варим макароны, рис или картофель, крахмал в них превращается в гелеобразную форму, которая легко усваивается и быстро повышает уровень сахара. Но если остудить их, часть крахмала превращается в устойчивую форму, которую организм переваривает медленнее".
Этот процесс называется ретроградацией крахмала. Он не только снижает гликемический индекс продукта, но и продлевает ощущение сытости.
Как правильно хранить такие продукты?
Если они не заправлены - положите в герметичный контейнер и уберите в холодильник. Срок хранения — до 3 дней.
Если уже с добавками или маслом - ешьте в течение 2 суток, потом выбрасывайте. Это важно для безопасности: даже варёные продукты могут быть подвержены заражению бактериями, если хранятся неправильно.
Если вы хотите снизить гликемический индекс ещё до варки — выбирайте цельнозерновые продукты. Они и без охлаждения содержат больше устойчивого крахмала и клетчатки. А чтобы усилить эффект, сочетайте их:
с овощами (сырыми или слегка приготовленными),
с белками — рыбой, яйцами, бобовыми.
Такие комбинации не только полезны, но и делают блюда вкуснее и сытнее.
Низкий гликемический индекс помогает:
избежать скачков сахара,
уменьшить тягу к сладкому,
дольше сохранять сытость,
снизить нагрузку на поджелудочную железу.
И всё это — без сложных диет и подсчёта калорий.
Остывшая паста — не враг фигуре. При повторном разогреве она сохраняет часть устойчивого крахмала, снижая гликемическую нагрузку.
Басмати и дикий рис изначально имеют более низкий ГИ, особенно если варить их аль денте.
Картошка в мундире, охлаждённая и заправленная йогуртом или растительным маслом — отличная альтернатива салату "Оливье" летом.
Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.