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Не ждите забывчивости: деменция шифруется в простых фразах

2:51
Здоровье

Обычные слова, которые мы произносим каждый день, могут скрывать ранние сигналы когнитивных нарушений. Учёные из Сингапура нашли способ выявить деменцию задолго до её клинического проявления — просто слушая, как человек говорит.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Речь без сценария — источник ценных подсказок

Исследователи из Национального университета Сингапура первыми в мире изучили признаки лёгкого когнитивного нарушения (MCI) не в рамках тестов или анкет, а через анализ непринуждённой повседневной речи. Это были обычные 20-минутные разговоры, в которых участникам разрешили говорить на любые темы — от семьи до работы и общественной жизни.

Все разговоры записывались и затем подвергались анализу с помощью специального лингвистического ПО. Система обращала внимание на частоту слов, их грамматический тип и уровень абстрактности.

Что показало исследование

В нём приняли участие 148 сингапурцев в возрасте от 60 до 70 лет. Половина из них была когнитивно здорова, а у второй половины диагностировали MCI — состояние, считающееся предвестником деменции. У 38 человек выявили амнестическую форму MCI, влияющую в первую очередь на память, у остальных — неамнестическую, затрагивающую другие когнитивные функции.

Ключевой вывод: люди с амнестической формой использовали меньше имён существительных, и эти слова были более абстрактными, чем у здоровых участников. При этом глаголы, особенно описывающие действия, не отличались между группами. То есть важна не частота речи, а её структура и содержание.

Почему это важно

Профессор Бао Чжимин, руководитель проекта, подчеркивает, что анализ спонтанной речи может стать:

  • быстрым,

  • недорогим,

  • неинвазивным способом ранней диагностики деменции.

Это может стать альтернативой сложным медицинским тестам и позволить вовремя заметить риски.

Что дальше

Следующим шагом станет сотрудничество с неврологами. Учёные планируют использовать полученные данные для разработки целенаправленных методов вмешательства, способных замедлить прогрессирование деменции на самых ранних этапах.

3 интересных факта о теме:

  1. Снижение абстрактности речи может быть одним из первых признаков ухудшения памяти ещё до клинического диагноза.

  2. Искусственный интеллект уже сейчас способен распознавать когнитивные нарушения по голосу с точностью до 90% — анализируя короткие аудиофрагменты.

  3. Пожилые люди с деменцией чаще забывают имена предметов и заменяют их общими понятиями вроде "вещь" или "эта штука".

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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