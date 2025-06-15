Не ждите забывчивости: деменция шифруется в простых фразах

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычные слова, которые мы произносим каждый день, могут скрывать ранние сигналы когнитивных нарушений. Учёные из Сингапура нашли способ выявить деменцию задолго до её клинического проявления — просто слушая, как человек говорит.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Речь без сценария — источник ценных подсказок

Исследователи из Национального университета Сингапура первыми в мире изучили признаки лёгкого когнитивного нарушения (MCI) не в рамках тестов или анкет, а через анализ непринуждённой повседневной речи. Это были обычные 20-минутные разговоры, в которых участникам разрешили говорить на любые темы — от семьи до работы и общественной жизни.

Все разговоры записывались и затем подвергались анализу с помощью специального лингвистического ПО. Система обращала внимание на частоту слов, их грамматический тип и уровень абстрактности.

Что показало исследование

В нём приняли участие 148 сингапурцев в возрасте от 60 до 70 лет. Половина из них была когнитивно здорова, а у второй половины диагностировали MCI — состояние, считающееся предвестником деменции. У 38 человек выявили амнестическую форму MCI, влияющую в первую очередь на память, у остальных — неамнестическую, затрагивающую другие когнитивные функции.

Ключевой вывод: люди с амнестической формой использовали меньше имён существительных, и эти слова были более абстрактными, чем у здоровых участников. При этом глаголы, особенно описывающие действия, не отличались между группами. То есть важна не частота речи, а её структура и содержание.

Почему это важно

Профессор Бао Чжимин, руководитель проекта, подчеркивает, что анализ спонтанной речи может стать:

быстрым,

недорогим,

неинвазивным способом ранней диагностики деменции.

Это может стать альтернативой сложным медицинским тестам и позволить вовремя заметить риски.

Что дальше

Следующим шагом станет сотрудничество с неврологами. Учёные планируют использовать полученные данные для разработки целенаправленных методов вмешательства, способных замедлить прогрессирование деменции на самых ранних этапах.

3 интересных факта о теме:

Снижение абстрактности речи может быть одним из первых признаков ухудшения памяти ещё до клинического диагноза. Искусственный интеллект уже сейчас способен распознавать когнитивные нарушения по голосу с точностью до 90% — анализируя короткие аудиофрагменты. Пожилые люди с деменцией чаще забывают имена предметов и заменяют их общими понятиями вроде "вещь" или "эта штука".

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

