Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обезьяны, которые будто обгорели: почему у уакари такие алые лица
38 золотых жил: Казахстан открыл новые месторождения полезных ископаемых
Супербыстрый пирог в блендере за 35 минут: простой рецепт, который удивит всех
Секрет садовников раскрыт: где и как раскладывать компост, чтобы цветы не знали перерывов
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Когда пора копать картошку: 5 знаков, которые вы не должны пропустить
Красивые, но капризные: машины, которые любят ремонт
Омоложение без уколов и шрамов: кому подойдёт радиочастотный лифтинг и стоит ли пробовать
Избивал лошадь и поплатился: австралийского всадника не допустят к Олимпиаде из-за жестокости

100 лет на ногах и с ясной головой: что делает этот дедушка не так, как все

2:26
Здоровье

Если бы юному Рою Коэну сказали, что он проживёт больше века, он бы лишь удивлённо пожал плечами. Родившись в 1922 году на ферме без водопровода и света, он прошёл через Вторую мировую и Великую рецессию, построил успешную карьеру в фармацевтике и ушёл на пенсию только в 81 год. Сегодня ему за 100, но он всё ещё активен — как физически, так и умственно.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Формула долголетия по Коэну

В интервью Business Insider Коэн поделился своими жизненными правилами. Его рецепт прост:

  • Средиземноморская диета: только свежая рыба, овощи, бобовые и оливковое масло. Никакого фастфуда и красного мяса. В качестве закусок — сырые овощи вроде моркови и болгарского перца, а также ферментированные продукты.

  • Движение каждый день: даже в сто лет он делает 20 минут упражнений на ноги — иногда прямо сидя в постели. Его любимая активность — ходьба. Если погода не позволяет выйти на улицу, он просто ходит по дому, выстраивая маршруты по кухне и гостиной.

  • Отказ от зоны комфорта: "В жизни важно не застревать в удобном. Иначе быстро стареешь", — уверен он.

Мышление как привычка

Коэн утверждает, что не менее важно постоянно держать мозг в тонусе. На пенсию он вышел лишь в 81 год и до сих пор управляет личными финансами, следит за ремонтом и даже самостоятельно заполняет налоговые документы. Сейчас, например, он занимается заменой крыши, освещения и бумажной волокитой.

"Если у меня нет проекта — я чувствую себя потерянным", — признаётся он. Любовь к философии, планирование задач, постоянные цели — всё это, по его словам, делает его счастливым и помогает сохранять ясность ума.

Три любопытных факта о долголетии

  1. Люди, регулярно занимающиеся умственной активностью в старости (чтение, головоломки, изучение нового), снижают риск деменции до 30%.

  2. Средиземноморская диета признана ВОЗ одной из самых здоровых в мире — она может продлить жизнь на 4-6 лет.

  3. Физическая активность всего 15 минут в день после 70 лет снижает риск преждевременной смерти на 22%.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие Аудио 
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Авто
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Омоложение без уколов и шрамов: кому подойдёт радиочастотный лифтинг и стоит ли пробовать
Избивал лошадь и поплатился: австралийского всадника не допустят к Олимпиаде из-за жестокости
Известный непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон призывает казаха на помощь
Невидимые силы: физики создали прибор, измеряющий всё движение Вселенной
Росавиация ввела запрет на полёты в Израиль и Иран
Ксения Собчак подобрала Виталию Гогогунскому идеальную пару
Яичная скорлупа: миф или реальный помощник для вашего сада?
Он похож на грязный носок, воняет серой и прячется в горах: но почему учёные охотятся за ним с сардинами и камерами
Казахстанская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по дзюдо
Память как у слона: ешьте это каждый день — и забудьте о забывчивости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.