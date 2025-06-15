100 лет на ногах и с ясной головой: что делает этот дедушка не так, как все

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если бы юному Рою Коэну сказали, что он проживёт больше века, он бы лишь удивлённо пожал плечами. Родившись в 1922 году на ферме без водопровода и света, он прошёл через Вторую мировую и Великую рецессию, построил успешную карьеру в фармацевтике и ушёл на пенсию только в 81 год. Сегодня ему за 100, но он всё ещё активен — как физически, так и умственно.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Формула долголетия по Коэну

В интервью Business Insider Коэн поделился своими жизненными правилами. Его рецепт прост:

Средиземноморская диета : только свежая рыба, овощи, бобовые и оливковое масло. Никакого фастфуда и красного мяса. В качестве закусок — сырые овощи вроде моркови и болгарского перца, а также ферментированные продукты.

Движение каждый день : даже в сто лет он делает 20 минут упражнений на ноги — иногда прямо сидя в постели. Его любимая активность — ходьба. Если погода не позволяет выйти на улицу, он просто ходит по дому, выстраивая маршруты по кухне и гостиной.

Отказ от зоны комфорта: "В жизни важно не застревать в удобном. Иначе быстро стареешь", — уверен он.

Мышление как привычка

Коэн утверждает, что не менее важно постоянно держать мозг в тонусе. На пенсию он вышел лишь в 81 год и до сих пор управляет личными финансами, следит за ремонтом и даже самостоятельно заполняет налоговые документы. Сейчас, например, он занимается заменой крыши, освещения и бумажной волокитой.

"Если у меня нет проекта — я чувствую себя потерянным", — признаётся он. Любовь к философии, планирование задач, постоянные цели — всё это, по его словам, делает его счастливым и помогает сохранять ясность ума.

Три любопытных факта о долголетии

Люди, регулярно занимающиеся умственной активностью в старости (чтение, головоломки, изучение нового), снижают риск деменции до 30%. Средиземноморская диета признана ВОЗ одной из самых здоровых в мире — она может продлить жизнь на 4-6 лет. Физическая активность всего 15 минут в день после 70 лет снижает риск преждевременной смерти на 22%.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

