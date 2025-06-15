Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он похож на грязный носок, воняет серой и прячется в горах: но почему учёные охотятся за ним с сардинами и камерами
Казахстанская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по дзюдо
10 секунд, которые спасают мотор: водители зря игнорируют этот простой приём
Цены на бензин взлетят уже на следующей неделе: Европа первой ощутит последствия
Эта смесь для маринада из пива и специй сделает свинину королевской: вы не сможете устоять
Недвижимость на Крите дорожает каждый месяц: где покупать, пока не стало слишком поздно
Почему вы всё ещё моете голову неправильно — главные ошибки и как их избежать
Почему самшит увядает после обрезки
Джанабаева посоветовала сыну от Меладзе найти девушку помоложе

Память как у слона: ешьте это каждый день — и забудьте о забывчивости

3:52
Здоровье

Сколько раз вы ловили себя на том, что не можете вспомнить имя знакомого или забыли, зачем пришли в комнату? Проблемы с концентрацией и памятью — не всегда признак возраста. Иногда всё дело в питании. Оказывается, есть простые продукты, которые способны серьёзно улучшить работу мозга как у детей, так и у взрослых.

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

Вот 11 продуктов, которые стоит включить в рацион, если вы хотите поддержать внимание, концентрацию и память — без таблеток и сложных диет.

1. Walnuts (грецкие орехи)

Настоящая еда для мозга. Благодаря высокому содержанию омега-3 и антиоксидантов, грецкие орехи поддерживают активность мозга, улучшают память и внимание. Всего горсть в день — и вы уже в плюсе.

2. Куркума

Входящий в её состав куркумин снижает воспаление и помогает мозгу формировать новые нейронные связи. Добавьте щепотку в молоко или тушёные блюда — и со временем заметите ясность мыслей.

3. Шпинат

Этот зелёный лист богат фолиевой кислотой, витамином К и железом. Он улучшает кровоснабжение мозга, борется с умственным утомлением и помогает концентрироваться. Смело добавляйте его в смузи, супы или паровые лепёшки.

4. Амла

Индийский крыжовник богат витамином С. Он усиливает приток кислорода к мозгу, повышает сопротивляемость стрессу и улучшает общее состояние нервной системы.

5. Тыквенные семечки

Магний, цинк и железо — трио, необходимое для концентрации и хорошей памяти. Добавьте семечки в кашу, салаты или просто перекусывайте отдельно.

6. Яйца

Являются источником холина — вещества, которое улучшает передачу сигналов между нервными клетками. Начинайте день с варёного или омлетного яйца для ясности ума.

7. Миндаль

Особенно полезен, если замочить его на ночь. Содержит витамин E и полезные жиры, которые защищают мозг от старения и сохраняют память о событиях на долгие годы.

8. Кокос

Кокосовое масло и мякоть содержат жиры, которые быстро превращаются в энергию для мозга. Отличный способ сохранить продуктивность во второй половине дня.

9. Ягоды

Голубика, малина, черника и даже джамун поддерживают нейропластичность — способность мозга формировать новые связи. Они повышают скорость реакции и уменьшают ментальное истощение.

10. Деши гхи (топлёное масло)

Этот традиционный индийский продукт усиливает усвоение питательных веществ и способствует ясности ума. Добавьте ложку в рис или дал — и мозг скажет спасибо.

11. Тёмный шоколад

Даже маленький кусочек улучшает кровообращение в мозге и поднимает настроение. Отличный перекус перед экзаменом или важной встречей.

3 интересных факта:

  • Мозг человека на 60% состоит из жира, и именно полезные жиры — ключ к его нормальной работе.

  • Уровень магния напрямую влияет на уровень тревожности и памяти - нехватка этого элемента может вызывать забывчивость.

  • Нейропластичность — способность мозга менять свои структуры под воздействием опыта — активнее развивается у людей, следящих за питанием.

Для улучшения памяти вовсе не обязательно пить добавки или проходить дорогие процедуры. Всё, что нужно — уже в вашей кухне. Поддержка мозга начинается с тарелки.

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Авто
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории Аудио 
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Домашние животные
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться Аудио 
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Домашние животные
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Невидимые потоки: Солнце — это не то, о чем мы думали
Джанабаева посоветовала сыну от Меладзе найти девушку помоложе
Кевин Де Брюйне: Моя приемная семья больше не хотела меня в 16 лет
Этот овощ заставляет орхидею проснуться: эликсир, который оживляет даже умирающие орхидеи
Золотой мяч: двое французов на пьедестале, об этом объявили на самом высоком уровне
Транскаспийский маршрут станет ближе: что сулит новая дорога Центр — Запад в Казахстане
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.