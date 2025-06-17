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Кровь и диета: развенчан популярный миф о питании по группе крови

1:41
Здоровье

Теория о связи группы крови с оптимальным рационом не имеет научного обоснования. Генетически обусловленные характеристики крови не влияют на усвоение питательных веществ. Об этом сообщил доктор медицинских наук Павел Трахтман, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и эксперт проекта о донорстве «+Я».

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by THE 5TH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Завтрак

Доктор Трахтман объяснил, что диета по группе крови основана на предположениях американского врача Питера Д'Адамо, который связал группы крови с пищевыми предпочтениями и образом жизни предков. Однако за почти 30 лет существования этой теории не было проведено серьезных исследований, подтверждающих ее достоверность. Группа крови определяется антигенами на поверхности эритроцитов и не влияет на усвоение белков, жиров и углеводов, пишет Газета.Ru.

Эксперт подчеркнул, что при составлении рациона важно учитывать баланс нутриентов, возраст, пол, уровень активности и хронические заболевания. Качество продуктов и регулярность приемов пищи также играют ключевую роль.

В качестве примера универсальных рекомендаций по питанию Трахтман привел «диету донора». За сутки до сдачи крови рекомендуется избегать жирного, острого, копченого, молочных продуктов, яиц и авокадо. Эти рекомендации едины для всех и направлены на то, чтобы определенные продукты не влияли на свойства крови и не мешали ее разделению на компоненты.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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