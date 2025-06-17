Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Ефремов возвращается: Михалков раскрыл тайну новой роли актёра после тюрьмы
Беременность или нет? Жена Янковского раскрыла правду об округлившемся животе
Такая мотивация точно заставить похудеть даже самых ленивых: вот что помогло Елене Ваенге сбросить вес
Обновление Mazda CX-5 удивило даже поклонников марки
Рацион против жары: как накормить питомцев так, чтобы они не перегрелись
Глубокие рвы, башни и квест — как оживает крупнейшая крепость Европы
Газпромбанк подписал соглашения с двумя регионами о строительстве конгрессно-выставочных центров
Невидимая часть Вселенной обнаружена — помогли загадочные радиосигналы

Как избавиться от мозолей: простые методы, которые спасут ваши ноги

1:58
Здоровье

Мозоли — это участки кожи, подвергающиеся изменениям из-за трения или давления. Они возникают, когда клетки эпидермиса отмирают, и поверхностный слой кожи отшелушивается, образуя полость с межклеточной жидкостью.

Босая нога и розовый кроссовок
Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Босая нога и розовый кроссовок

Как сообщила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юлия Якиманская, к факторам, способствующим появлению мозолей, относятся различные заболевания: артрозы, артриты, плоскостопие, избыточный вес, гиповитаминоз, сахарный диабет, варикозное расширение вен, псориаз, недостаточная гигиена ног и нарушения кровообращения.

Мягкие мозоли проявляются в виде пузырей, заполненных прозрачной жидкостью или кровью, и сопровождаются болью и жжением. При повреждении пузыря возникает рана, которая может инфицироваться. Осложнения мозолей включают покраснение, отек и усиление боли, пишет Газета.Ru.

"При наличии пузыря лучше его обработать антисептиком, после чего выпустить прозрачное содержимое через небольшой надрез у основания мозоли. Далее необходимо повторно обработать место мозоли антисептиком и наложить стерильную повязку из марлевой салфетки", — рассказала Якиманская.

Маленькие пузыри не требуют прокалывания, так как они могут зажить самостоятельно при прекращении трения. Не рекомендуется использовать зеленку или йод, чтобы избежать дополнительного ожога и замедления заживления, добавила врач.

При присоединении инфекции мозоль может нагноиться, что требует обращения к хирургу. Врач обработает рану и назначит соответствующее лечение. Своевременное вмешательство обычно приводит к благоприятному исходу, и мозоль проходит без осложнений.

Уточнения

Ко́жная мозо́ль — результат продолжительного трения или давления на кожу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона
Красота и стиль
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона Аудио 
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Авто
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Бразилия в тисках китайского автопрома: судно BYD Shenzhen завершило дебютный рейс
Спите с вентилятором всю ночь? Откроем три причины, почему не стоит этого делать
Экс-супруги продолжают войну: Прилучный обвиняет Муцениеце в клевете
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Алексей Учитель о взрослых образах своей дочери Анны Пересильд: важно, что в голове
Собака может всё понять по запаху: что именно она улавливает в незнакомце
Мозг против спорта: как обмануть себя и не бросить тренировки
Когда укус — это тревожный сигнал: как отличить аллергию от инфекции
В рамках ПМЭФ-2025 Минобрнауки России, Газпромбанк и Центр технологического лидерства подписали соглашение о стратегическом взаимодействии
Собака в авто: как обеспечить безопасность себе и питомцу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.