Как избавиться от мозолей: простые методы, которые спасут ваши ноги

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мозоли — это участки кожи, подвергающиеся изменениям из-за трения или давления. Они возникают, когда клетки эпидермиса отмирают, и поверхностный слой кожи отшелушивается, образуя полость с межклеточной жидкостью.

Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Босая нога и розовый кроссовок

Как сообщила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юлия Якиманская, к факторам, способствующим появлению мозолей, относятся различные заболевания: артрозы, артриты, плоскостопие, избыточный вес, гиповитаминоз, сахарный диабет, варикозное расширение вен, псориаз, недостаточная гигиена ног и нарушения кровообращения.

Мягкие мозоли проявляются в виде пузырей, заполненных прозрачной жидкостью или кровью, и сопровождаются болью и жжением. При повреждении пузыря возникает рана, которая может инфицироваться. Осложнения мозолей включают покраснение, отек и усиление боли, пишет Газета.Ru.

"При наличии пузыря лучше его обработать антисептиком, после чего выпустить прозрачное содержимое через небольшой надрез у основания мозоли. Далее необходимо повторно обработать место мозоли антисептиком и наложить стерильную повязку из марлевой салфетки", — рассказала Якиманская.

Маленькие пузыри не требуют прокалывания, так как они могут зажить самостоятельно при прекращении трения. Не рекомендуется использовать зеленку или йод, чтобы избежать дополнительного ожога и замедления заживления, добавила врач.

При присоединении инфекции мозоль может нагноиться, что требует обращения к хирургу. Врач обработает рану и назначит соответствующее лечение. Своевременное вмешательство обычно приводит к благоприятному исходу, и мозоль проходит без осложнений.

Уточнения

Ко́жная мозо́ль — результат продолжительного трения или давления на кожу.

