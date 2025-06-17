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Цистит вернется снова? Узнайте 5 главных причин хронической проблемы

2:05
Здоровье

Часто женщины сталкиваются с рецидивирующим циститом. Постоянное возвращение этого заболевания может быть вызвано рядом причин, о которых рассказала Ольга Братчикова, доцент и заведующий научно-исследовательской лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Пироговского университета.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе
  1. Первая возможная причина — неправильный выбор антибиотика. Основным возбудителем цистита является Escherichia coli (E. coli), но у этого микроорганизма могут быть устойчивые штаммы, особенно если пациенты часто принимают антибиотики. Иногда цистит могут вызывать другие бактерии, такие как Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, или даже грибки и вирусы. Традиционные схемы лечения могут оказаться неэффективными, если антибиотик назначается без анализа мочи.
  2. Вторая причина — неправильное применение препаратов, таких как пропуски приема, недостаточная продолжительность курса, его преждевременное завершение или неправильная дозировка, а также сочетание с несовместимыми лекарствами.
  3. Третья причина — ошибочный диагноз. Похожие симптомы могут появляться при уретрите, мочекаменной болезни, интерстициальном цистите небактериальной природы и других проблемах.
  4. Четвертая причина — сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, иммунодефицит и гормональные нарушения, которые могут мешать выздоровлению.
  5. Пятая причина постоянного рецидива заболевания — анатомические или функциональные особенности организма, такие как нарушение оттока мочи, пролапс органов малого таза и пузырно-мочеточниковый рефлюкс, сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача.

Если лечение не приносит результатов, необходимо повторно обратиться к врачу для посева мочи с определением чувствительности к антибиотикам, проведения УЗИ и цистоскопии, а также обязательной консультации с урологом.

Уточнения

Цисти́т (от греч. κύστις «пузырь») — воспаление мочевого пузыря.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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