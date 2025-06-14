Выбираете мыло по запаху? Тогда готовьтесь к сюрпризам на коже

А вы уверены, что ваше жидкое мыло действительно подходит вашей коже? Большинство из нас выбирает его по запаху или упаковке, не задумываясь о главном — уровне pH, который может как улучшить состояние кожи, так и испортить его.
Любое моющее средство влияет на естественный защитный барьер кожи. pH (кислотно-щелочной баланс) — это ключевой показатель, на который стоит ориентироваться.
Для кускового мыла он обычно составляет 9-11 — это довольно щелочная среда.
А вот для жидкого мыла оптимальным считается уровень pH, близкий к нейтральному — от 6 до 7.
Врачи-дерматологи подчеркивают: один и тот же продукт не может одинаково хорошо подойти всем. Чтобы не пересушить кожу или не спровоцировать жирный блеск, следует учитывать индивидуальные особенности.
Вот простая шпаргалка:
Сухая кожа: ищите мыло с pH от 3 до 5,2. Оно мягче всего воздействует на кожу и не пересушивает её.
Нормальная кожа: идеальный диапазон — 5,2-5,7. Такой баланс сохраняет естественную защиту кожи.
Жирная кожа: можно выбирать мыло с pH от 5,7 до 7,5. Оно поможет контролировать выработку кожного сала и снизить жирный блеск.
Кожа сама регулирует свой pH, но частое мытьё неподходящим мылом может нарушить этот механизм.
У младенцев кожа имеет более высокий pH, чем у взрослых — до 7, что делает её особенно чувствительной.
Жидкое мыло чаще содержит увлажняющие компоненты (например, глицерин или пантенол), тогда как твёрдое чаще сушит кожу.
Помимо pH, полезно обращать внимание на состав. Хорошо, если в мыле есть:
Увлажняющие ингредиенты (алоэ вера, глицерин)
Натуральные масла (например, масло ши)
Отсутствие агрессивных ПАВов (SLS, SLES)
А вот сильные ароматизаторы и красители могут раздражать чувствительную кожу.
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