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Выбираете мыло по запаху? Тогда готовьтесь к сюрпризам на коже

2:24
Здоровье

А вы уверены, что ваше жидкое мыло действительно подходит вашей коже? Большинство из нас выбирает его по запаху или упаковке, не задумываясь о главном — уровне pH, который может как улучшить состояние кожи, так и испортить его.

Человек моет руки с мылом
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек моет руки с мылом

Почему pH — это важно

Любое моющее средство влияет на естественный защитный барьер кожи. pH (кислотно-щелочной баланс) — это ключевой показатель, на который стоит ориентироваться.

  • Для кускового мыла он обычно составляет 9-11 — это довольно щелочная среда.

  • А вот для жидкого мыла оптимальным считается уровень pH, близкий к нейтральному — от 6 до 7.

Как подобрать мыло под свой тип кожи

Врачи-дерматологи подчеркивают: один и тот же продукт не может одинаково хорошо подойти всем. Чтобы не пересушить кожу или не спровоцировать жирный блеск, следует учитывать индивидуальные особенности.

Вот простая шпаргалка:

  • Сухая кожа: ищите мыло с pH от 3 до 5,2. Оно мягче всего воздействует на кожу и не пересушивает её.

  • Нормальная кожа: идеальный диапазон — 5,2-5,7. Такой баланс сохраняет естественную защиту кожи.

  • Жирная кожа: можно выбирать мыло с pH от 5,7 до 7,5. Оно поможет контролировать выработку кожного сала и снизить жирный блеск.

3 интересных факта о мыле и коже

  1. Кожа сама регулирует свой pH, но частое мытьё неподходящим мылом может нарушить этот механизм.

  2. У младенцев кожа имеет более высокий pH, чем у взрослых — до 7, что делает её особенно чувствительной.

  3. Жидкое мыло чаще содержит увлажняющие компоненты (например, глицерин или пантенол), тогда как твёрдое чаще сушит кожу.

На что ещё обратить внимание

Помимо pH, полезно обращать внимание на состав. Хорошо, если в мыле есть:

  • Увлажняющие ингредиенты (алоэ вера, глицерин)

  • Натуральные масла (например, масло ши)

  • Отсутствие агрессивных ПАВов (SLS, SLES)

А вот сильные ароматизаторы и красители могут раздражать чувствительную кожу.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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