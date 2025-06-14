Хроническая бессонница — как кредит без срока: возьмёшь однажды, расплачиваешься годами

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование канадских учёных из Университета Лаваля заставляет задуматься: а что, если бессонница — это не просто временная неприятность, а потенциально пожизненная проблема?

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

Хронический недосып: когда промедление опасно

Учёные из Канады на протяжении пяти лет наблюдали за несколькими тысячами добровольцев. Уже в начале исследования около 30% участников сообщили о проблемах со сном. За время эксперимента новые случаи бессонницы появились ещё у 14% респондентов.

Результаты оказались тревожными: подавляющее большинство участников, у которых появились проблемы со сном, так и не смогли от них избавиться. Это указывает на то, что бессонница может закрепиться и стать хронической, если не принять меры сразу.

Последствия запущенной бессонницы

Сбои сна могут оказаться не просто дискомфортом, а пусковым механизмом для целого ряда проблем:

ухудшение общего самочувствия;

снижение активности;

постоянная утомляемость;

возможные психосоматические расстройства.

Почему важна ранняя реакция

Исследователи подчёркивают: бороться с бессонницей нужно при первых признаках, не дожидаясь, пока проблема усугубится. Чем дольше человек игнорирует нарушение сна, тем сложнее потом восстановить режим.

Также напомнили и о базовых нормах: для поддержания здоровья взрослому человеку необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки.

3 интересных факта о бессоннице:

Женщины страдают бессонницей чаще мужчин, особенно в периоды гормональной перестройки (беременность, менопауза). Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ-I) признана наиболее эффективным немедикаментозным способом лечения хронической бессонницы. Одна бессонная ночь снижает когнитивные функции так же, как уровень алкоголя в крови 0,10% - больше, чем разрешено за рулём в большинстве стран.

Уточнения

Университет Лаваля (фр. Université Laval) — франкоязычный публичный университет в Квебеке (Канада). Начал свою историю в 1663 году, таким образом, является старейшим средним учебным заведением Америки к северу от Мексики.

